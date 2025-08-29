Тензиите меѓу САД и Венецуела достигнуваат врв – американските воени бродови пристигнаа во Карибите

0 SHARES Сподели Твитни

Тензиите меѓу САД и Венецуела растат поради големото засилување на американската морнарица во јужниот дел на Карибите и околните води, што, според американските претставници, има за цел да се справи со заканите од нарко-картелите во Латинска Америка.Американскиот претседател Доналд Трамп ја направи борбата против нарко-картелите една од главните цели на неговата администрација, како дел од пошироките напори за ограничување на миграцијата и обезбедување на јужната граница на САД.Иако бродовите на крајбрежната стража и морнарицата на САД редовно дејствуваат во јужниот дел на Карибите, ова зголемување е значително поголемо од вообичаеното распоредување во регионот.Американски функционер, кој побара анонимност, во четвртокот изјави дека седум американски воени бродови, заедно со брза нуклеарна подморница, се во регионот или се очекува да пристигнат таму следната недела.Венецуелскиот претседател Николас Мадуро ги осуди овие потези, објавува „Телеграф“.Пентагон не објави детали за американската мисија, но администрацијата на Трамп изјави дека сега може да ја користи војската за борба против нарко-картелите и криминалните групи и му нареди на Пентагон да подготви опции.Во четврток, Венецуела испрати жалба до генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, во врска со зголемувањето на бројот на американски морнарички сили, обвинувајќи го Вашингтон за кршење на Повелбата на ОН.„Ова е масовна пропагандна операција, насочена кон оправдување на она што експертите го нарекуваат „кинетичка“ акција – што значи воена интервенција во суверена и независна земја што не претставува закана за никого“, изјави за новинарите амбасадорот на Венецуела во ОН, Самуел Монкада, по средбата со Гутереш.Во четврток, Белата куќа изјави дека Трамп е подготвен да го искористи „секој елемент на американската моќ за да го запре поплавувањето на нашата земја со дрога“.„Многу земји од Карибите и регионот ја поздравија операцијата и напорите на администрацијата за борба против дрогата“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, за новинарите.Во февруари, администрацијата на Трамп ги означи мексиканскиот картел Синалоа и другите групи за трговија со дрога, вклучувајќи ја и венецуелската криминална група „Трен де Арагва“, како глобални терористички организации.Дел од зголемувањето на силите се бродовите „УСС Сан Антонио“, „УСС Иво Џима“ и „УСС Форт Лодердејл“. Овие бродови носат 4.500 војници, вклучувајќи 2.200 маринци, според извори запознаени со ова прашање .Американската војска, исто така, користела извидувачки авиони П-8 во регионот за собирање разузнавачки податоци, според официјални лица, иако тие работеле во меѓународни води.„Нашата дипломатија не е дипломатија на закани и воени бродови, бидејќи светот не може да биде каков што беше пред 100 години“, рече Мадуро, чија влада минатата недела објави дека ќе испрати 15.000 војници во државите долж западната граница со Колумбија за борба против групите за трговија со дрога.Мадуро, исто така, повика на обука на групите за цивилна одбрана секој петок и сабота.Венецуелската влада редовно ги обвинува опозицијата и странците за договарање со американски субјекти како ЦИА за да му наштетат на Венецуела – обвинувања што опозицијата и САД постојано ги негираат. Мадуро го опишува ембаргото како „економска војна“.

