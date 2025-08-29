Тензиите меѓу САД и Венецуела достигнуваат врв: Американски воени бродови пристигнаа во јужниот дел на Карибите

0 SHARES Сподели Твитни

Тензиите меѓу САД и Венецуела растат поради големото распоредување на американската морнарица во јужниот дел на Карибите и блиските води, што, според американските претставници, има за цел да се справи со заканите од латиноамериканските нарко-картели.Американскиот претседател Доналд Трамп ја постави сузбивањето на нарко-картелите како централна цел на неговата администрација, како дел од пошироките напори за ограничување на миграцијата и обезбедување на јужната граница на САД.Иако бродовите на крајбрежната стража и морнарицата на САД редовно дејствуваат во јужниот дел на Карибите, ова зголемување е значително поголемо од нормалните распоредувања во регионот.Американски функционер, кој зборуваше под услов да остане анонимен, во четвртокот изјави дека седум американски воени бродови, заедно со една брза нуклеарна подморница, се наоѓаат во регионот или се очекува да бидат таму во текот на следната недела.Венецуелскиот претседател Николас Мадуро ги осуди овие потези.Пентагон јавно не посочи каква точно ќе биде американската мисија, но администрацијата на Трамп објави дека сега може да ја користи војската за борба против нарко-картелите и криминалните групи и му нареди на Пентагон да подготви опции.Венецуела во четвртокот му се пожали на генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, за зголемувањето на американската морнарица, обвинувајќи го Вашингтон за кршење на основачката Повелба на ОН.„Тоа е масовна пропагандна операција што го оправдува она што експертите го нарекуваат кинетичка акција – што значи воена интервенција во земја која е суверена и независна земја и не претставува закана за никого“, изјави за новинарите амбасадорот на Венецуела во ОН, Самуел Монкада, по состанокот со Гутереш.Во четврток, Белата куќа соопшти дека Трамп е подготвен да го искористи „секој елемент на американската моќ за да го запре напливот на дрога во нашата земја“.„Многу карипски земји и многу земји во регионот ги поздравија операциите и напорите на администрацијата против дрогата“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, за новинарите.Во февруари, администрацијата на Трамп ги означи мексиканскиот картел Синалоа и другите нарко-банди, како и венецуелската криминална група Трен де Арагва, како глобални терористички организации.Дел од засилувањето се бродовите „УСС Сан Антонио“, „УСС Иво Џима“ и „УСС Форт Лодердејл“. Бродовите превезуваат 4.500 воени лица, вклучувајќи 2.200 маринци, изјавија извори за „Ројтерс“.Американската војска, исто така, летала со шпионски авиони П-8 во регионот за собирање разузнавачки информации, изјавија официјални лица, иако тие дејствувале во меѓународни води.„Нашата дипломатија не е дипломатија на оружје, на закани, бидејќи светот не може да биде светот од пред 100 години“, рече Мадуро, чија влада минатата недела соопшти дека ќе испрати 15.000 војници во државите долж западната граница со Колумбија за борба против групите за трговија со дрога.Мадуро, исто така, повика на обука на групите за цивилна заштита секој петок и сабота.Владата на Мадуро редовно ги обвинува опозицијата и странците за заговор со американски субјекти како што е ЦИА за да ѝ наштетат на Венецуела, обвинувања што опозицијата и САД отсекогаш ги негираа. Таа ги карактеризира санкциите како „економска војна“.

