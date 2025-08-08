Тензијата расте пред историската средба: Зеленски откри три услови за мир со Русија, Путин нема да остане рамнодушен

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски се обрати по договорената средба меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп и откри кои се неговите цели на мировните преговори.Приоритетите се апсолутно јасни – рече Зеленски.Три приоритети на Украина

Русија мора да се согласи на прекин на огнот

Самитот Путин-Трамп мора да доведе до вистински долг мир

Потребата од долгорочна безбедност на Украина, која ќе се воспостави со Америка и Европа.

Зеленски разговараше за овие теми со германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон.

Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine’s independence under any circumstances.Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

– Украина и Германија го делат ставот дека војната мора да заврши што е можно поскоро, со достоинствен мир. Параметрите на крајот на војната ќе ја обликуваат европската безбедносна архитектура во наредните децении – рече претседателот на Украина.Тој додаде дека војната се одвива во Европа, дека Украина е веќе дел од Европа и дека преговара за членство во Европската Унија, поради што Европа мора да биде активен учесник во сите процеси поврзани со мирот.Средба Путин-Трамп, можна трилатерална средба со ЗеленскиЗеленски рече дека тој и Мерц се согласиле за позициите и за нов разговор, а денес, најави, ќе одржи онлајн состанок на советниците за безбедност на Украина, ЕУ и САД за понатамошна координација.Тој, исто така, откри дека се во тек дискусии за можни формати на самити: два билатерални и еден трилатерален.– Украина не се плаши од состаноци и очекува ист смел пристап од руска страна. Време е да се стави крај на војната – заклучи Зеленски.Договорот меѓу Путин и Трамп за средбата денес пропадна. Во меѓувреме, на површина излегоа деталите од тајниот план на Путин и Трамп, кои покажуваат дека Америка ја фрла Украина под воз.Путин откри во која земја може да постигне договор со Трамп.

