Теоретичарите на заговор масовно споделуваат снимки од крунисувањето на кралот Чарлс: Тврдат дека тогаш виделе застрашувачки знак и дека после тоа сè тргнало наопаку (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Кралот Чарлс ја крена Британија на нозе. Како што соопшти Бакингемската палата, тој итно бил примен во болница поради несакани ефекти при лекувањето на ракот, а сите обврски планирани за наредните денови се одложени. Доволно за теоретичарите на заговор и другите кои се сомневаа во позитивниот исход на терапии да го потсетат светот на застрашувачкиот знак од неговото крунисување …Каков удар на лоша среќа, многумина коментираа кога на почетокот на минатата година се појави вест дека кралот Чарлс е болен и дека му бил дијагностициран рак. Во тој момент, тој не ни „направил“ една година на тронот, а тоа го чекал со децении.Неговата мајка, кралицата Елизабета, живеела добар живот. Додека таа стана британски монарх со најдолг стаж, тој се сметаше за принц со најдолг стаж.А таму каде што има кралски семејства, со векови има разни Нострадамуси, пророци, волшебници, гатачи, самовили, вештерки, а од неодамна и неизбежни теоретичари на заговор. Токму тие, за време на крунисувањето на Чарлс на 6 мај 2023 година, забележале „застрашувачки знак“… Тоа, според нивното толкување, не бил никој друг туку Grim Reaper.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Чудна темна фигура накратко се појави на влезот во Вестминстерската опатија, потсетувајќи ги сите што ја гледаат церемонијата на малите екрани на митската фигура со качулка која држи коса и ја симболизира смртта. Неговото пишување не е добро заклучија оние кои го „видоа“ Косач и го протолкуваа како знак за нешто лошо.Смртта се повикала да круниса нов крал? Некој навистина поминал покрај влезната врата однадвор, но набрзо се дознало дека мистериозната фигура всушност била асистент во церемонијална облека, онаква каква што се носи за време на религиозните церемонии.Веднаш штом се објави веста дека кралот Чарлс има рак, видеото од „The Reaper“ стана вирално на социјалните мрежи. По поблиска проверка, фигура што одговара на тој опис навистина стоеше надвор од вратите на старата опатија, веројатно сосема случајно, како дел од протоколот.Иако не беше предвесник на пропаст, може да се толкува на различни начини , а јасно е кој беше најпопуларен минатата година. Сега повторно би можело да стане актуелно, бидејќи кралот Чарлс повторно заврши во болница, а Велика Британија повторно е во паника.



Пронајдете не на следниве мрежи: