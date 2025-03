ТЕПАНАТА ЖЕНА ОД ВИДЕОТО НА ТИК-ТОК НЕ САКА ДА ГО ГОНИ НАСИЛНИКОТ ОД РАДОВИШ

0 SHARES Сподели Твитни

Со жртвата бил извршен службен разговор, во присуство на социјален работник од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Радовиш, при што таа изјавила дека не сака да поднесе предлог за гонење, поради лични причини.

Жената која е жртва на насилство прикажано во видео објавено на Тик-ток, во кое се гледа како маж од Радовиш физички ја напаѓа, одбива да поднесе кривична пријава против насилникот.

Таа во разговор со полицијата изјавила дека видеото, кое според неа датира од јули 2024 година, било објавено без нејзина согласност од нејзината мајка, со цел, како што тврди, да ѝ го уништи бракот.

Министерството за внатрешни работи информира дека случајот бил пријавен на 23 март 2025 година (недела) во 08:25 часот од страна на мајката на жртвата.

По пријавата, СВР Струмица веднаш презела мерки, а лицето А.А. (35) од Радовиш истиот ден во 09:20 часот бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Радовиш.

Иако постои сомнение за сторено кривично дело „телесна повреда“ по член 130 став 2 во врска со став 1 од Кривичниот закон, а согласно став 5 од истиот член, за да се гони делото потребен е предлог од жртвата. Бидејќи таа одбила да го поднесе, постапката продолжила по насоки на јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Радовиш.

На 25 март 2025 година, од страна на ОВР Радовиш до обвинителството е поднесена кривична пријава против А.А. поради постоење на сомнение за сторено кривично дело „телесна повреда“. Како што информираат од МВР, се преземаат понатамошни дејствија за целосно расчистување на случајот.

