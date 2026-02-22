Вести

Тепачка меѓу притвореници во КПУ Затвор Скопје

На 21.02.2026 околу 18:04 часот во СВР Скопје од КПУ Затвор Скопје е пријавено дека во установата Ш.М. физички го нападнал М.М. инаку двајцата притвореници.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот.  

