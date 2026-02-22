Тепачка меѓу притвореници во КПУ Затвор Скопје

ВестиТепачка меѓу притвореници во КПУ Затвор Скопје Written by Леонардо on 22.February.2026 More in Вести: Приведен возач во Маџари, возел пијан и го нападнал полицаецот што го запрел 22.February.2026 Украинскиот МВР: Бомбашкиот напад во Лавов веројатно бил нарачан од Русија 22.February.2026 Папата Лав XIV: „Нема промена во црковната доктрина за геј и трансродовите лица“ 22.February.2026 На 21.02.2026 околу 18:04 часот во СВР Скопје од КПУ Затвор Скопје е пријавено дека во установата Ш.М. физички го нападнал М.М. инаку двајцата притвореници.Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Пронајдете не на следниве мрежи: