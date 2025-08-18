Тестот од 2 секунди открива дали мажот е подготвен за брак: Не губете време, поставете го ова прашање и веднаш ќе дознаете

0 SHARES Сподели Твитни

Експерт за односи го открива прашањето што го користи за да тестира маж за да види дали тој вреди нејзиниот труд.

Дали сте во сериозна врска и сакате да ја официјализирате, но не сте сигурни дали вашиот маж е подготвен за брак? Експертот за врски Јана Хокинг откри дека во овој случај користи тест кој трае само две секунди.

Поставете си го ова прашање

Користејќи го тестот, таа брзо ја разрешува својата дилема и одлучува дали да го отфрли својот маж или да продолжи да се гледа со него. Добро гледам маж и се замислувам како стојам во венчаница подготвена да одам по патека“, откри Јана. „Потоа се прашувам: „Кога ќе го видам тој човек, дали сум возбудена и не можам да поверувам колку сум среќна што тој ќе биде мој сопруг или мислам дека „а, тој е добар човек? „Ќе имам убав живот со него“, истакна таа. Доколку искрено одговорите на овие прашања веќе делумно го знаете одговорот, дали тој е вреден за вашиот труд.

Кога да оставите маж?

Јана објасни дека ако го изберете првиот одговор, тој маж е добар избор за тебе и треба да останеш со него. Меѓутоа, ако повеќе се приклонувате кон вториот одговор, тогаш најдобро е да му кажете „збогум“. „Втората опција не нуди искрена и страсна љубов, таа нуди сигурна љубов“, објасни таа.

Јана неодамна откри и предупредувачки знаци на социјалните мрежи и апликациите за запознавање на кои жените треба да внимаваат. „Ако по неколку состаноци со момчето што го запознавте на социјалните мрежи или некоја апликација, видите дека тој го избришал својот профил, тоа значи дека постои потенцијал дека тој не е искрен со вас“, рече таа. Друг лош знак е ако објавува само фотографии кои не го покажуваат неговото лице. Јана тврди дека ако мажите објавуваат фотографии кои всушност не го откриваат нивниот идентитет, тоа обично значи дека кријат нешто, како на пример фактот дека се во врска или во брак.

Пронајдете не на следниве мрежи: