ТЕСТ ЗА ЛИЧНОСТ Начинот на кој ги преклопувате прстите ја открива вашата личност и судбина

Експертите од областа на невербалната комуникација велат дека начинот на кој ги преплетуваме прстите може да открие многу за нашата личност. Оваа идеја е поддржана од работата на Роџер Волкот Спери, нобеловец кој откри дека доминацијата на левиот или десниот мозок влијае на нашето однесување.

Направете го тестот за раце денес за да откриете кои особини на личноста другите интуитивно ги чувствуваат за вас. Откријте ги пораките кои доаѓаат од вашата потсвест.

Невербалните знаци како што се гестовите и изразите на лицето носат длабоко значење. Честопати не обрнуваме внимание на овие суптилности, но тие играат значајна улога. Едноставен чин како прекрстување на рацете може да биде клучот за разбирање на различните аспекти на нашата личност.

Ајде да почнеме?

Пред да започнеме, треба да ги прекрстите рацете и да видите каква положба на раката автоматски ја заземате.

После тоа, погледнете ја сликата.

Која поза одговара на начинот на кој ги држите рацете?

Десен палец горе

Ако вашиот десен палец е на врвот кога ги прекрстувате прстите, тоа може да ја одрази вашата емотивна природа и висока чувствителност.

Вашата природа е импулсивна и често сте тврдоглави. Ако сте сигурни во вашите желби, тешко е да ве убедат поинаку, дури и ако тоа бара од вас да ризикувате. Вашата искреност е неограничена.

Вашиот пристап кон размислувањето е креативен. Имате длабока емпатија. Вашата интуиција и вроденото „шесто сетило“ ви помагаат да ги чувствувате и разбирате оние околу вас. Луѓето ја чувствуваат вашата отвореност и ви веруваат, знаејќи дека можат да сметаат на вашето сочувство и поддршка. Знаете да слушате и да давате совети, но знаете и кога е подобро да молчите. Внимателно ги анализирате ситуациите, што ви овозможува да донесувате паметни одлуки.

Два палци поврзани паралелно

Вие сте мирна и урамнотежена личност која го цени редот и хармонијата во сите аспекти на животот. Вие ставате приоритет да избегнувате конфликти и компликации секогаш кога е можно.

Силно верувате дека вниманието на деталите е критично. Како перфекционист, се држите себеси и другите на високи стандарди на одговорност. Лидерството ви доаѓа природно, а вие се трудите да им дадете пример на другите. Сепак, тоа не значи дека ги занемарувате туѓите потреби и ситуации.

Мудри и неаргументирани, често претпочитате да се повлечете или да правите компромис отколку да се впуштате во расправии. Поговорката „повлечете се мудро“ ви одекнува, иако тоа не значи дека се ставате во неповолна положба или да водите залудна борба.

Најдобро напредувате во сопственото друштво, претпочитајќи самотија или друштво на неколку блиски, доверливи луѓе кои добро ве разбираат. Доволно ви е мал круг на пријатели бидејќи не ви се допаѓа хаосот што доаѓа со големите групи.

Го цените и контактот со природата, понекогаш ви треба време само да легнете, да седите во тишина и да го оставите вашиот ум да се одмори. Вашиот живот се движи со опуштено темпо, а вие го цените ова побавно темпо. Немилосрдната потрага по успех не е вашиот претпочитан пристап.

Лев палец горе

Вие сте енергична и спонтана личност која ја презира монотонијата. Вашиот живот е секогаш полн со активност, а вие постојано се стремите кон нови предизвици и цели. Брзо се заморувате од рутината и секогаш се трудите да ги искористите новите можности, преполни со безброј идеи.

Во големо друштво напредувате и се чувствувате целосно спокојни. Вие природно се истакнувате и ги правите интеракциите со луѓето пријатни. Уживате да бидете во центарот на вниманието и не се плашите од конфронтација.

Се одликувате со практичност. Вие сте тип на личност која никогаш не донесува импулсивни одлуки, секогаш одвојувајќи време внимателно да ги одмерите добрите и лошите страни. Тешко е да се измамите и затоа што имате природен талент за откривање лаги. Не ја сакате неактивноста и секогаш барате романтични искуства.

Кога нешто не ви се допаѓа, отворено ги изразувате своите чувства. Оптимисти сте и безгрижни и не обрнувате многу внимание на мислењата на другите или на можните последици од вашите постапки.

