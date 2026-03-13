Тест на сила што предвидува долговечност: Проверете колку сте во форма

0 SHARES Сподели Твитни

Мускулната сила е клучен фактор за долговечноста кај луѓето над 60 години, а истражувачите истакнуваат дека стисокот на рацете и способноста за станување од стол можат точно да укажуваат на ризикот од смрт во наредните години.

Тимот од Универзитетот во Бафало следел повеќе од 5.000 жени на возраст меѓу 63 и 99 години. Во текот на осумгодишното следење, се покажало дека оние со посилен стисок на рацете и подобри резултати на тестот со стоење на стол имале значително помал ризик од смрт.

Овие едноставни тестови можат да станат практична алатка за проценка на здравствената состојба и спречување на компликации кај постарата популација.

Како изгледа тестот?

Тестовите за мускулна сила кај постарите лица се едноставни, но многу информативни. Едниот од нив ја мери силата на рацете, додека другиот ја проценува силата на долниот дел од телото. За време на тестот на нозете, испитаникот седи на стол со рацете прекрстени преку градите, потоа станува без помош на рацете, повторно седнува и го повторува движењето пет пати што е можно побрзо.

Во анализата, истражувачите зедоа предвид и други фактори што влијаат на здравјето, како што се нивото на физичка активност, времето поминато во седење, брзината на одење и концентрацијата на Ц-реактивен протеин во крвта – индикатор за воспаление во телото. Дури и кога беа земени предвид овие фактори, мускулната сила остана силен предиктор за долговечност кај жените над 60 години.

Овие едноставни тестови обезбедуваат практичен начин за рано идентификување на луѓето со зголемен ризик и за фокусирање на зачувување на силата и виталноста во староста.

Вежби за баба

Студијата покажа дека секои дополнителни седум килограми сила на стисок на раката го намалуваат ризикот од смрт во просек за околу 12 проценти. Брзината на станување од стол е исто така важна: движењето од побавно кон побрзо темпо, во интервали од шест секунди, е поврзано со приближно четири проценти помал ризик од смрт.

– Ако немате доволно сила да станете од стол, ќе ви биде тешко да изведувате аеробни активности, како што е одењето, кои се најчестата форма на рекреација за лица над 65 години – објаснува Мајкл Ламонт.

Тој додава дека мускулната сила му овозможува на телото да се движи од една положба во друга, особено кога движењето оди спротивно на силата на гравитацијата. „Здравото стареење веројатно бара комбинација од аеробна активност и вежби за зајакнување на мускулите. Кога повеќе не можеме да станеме од стол и да се движиме слободно, се јавува сериозен проблем“, истакнува Ламонт.

Врската помеѓу мускулите и долговечноста

Ова истражување претставува најголема анализа досега за влијанието на мускулната сила врз долговечноста кај жените над 60 години. Резултатите покажуваат дека разликите во телесната тежина или градбата не ја објаснуваат оваа поврзаност – дури и кога мускулната сила е прилагодена за телесната или мускулната маса, жените со посилни мускули сè уште имаат значително помал ризик од смрт.

Интересно е што жените кои не ги достигнале препорачаните 150 минути умерена аеробна активност неделно, исто така, имале корист, што укажува дека поголемата мускулна сила сама по себе придонесува за долговечност.

Зошто е важно да се зачува силата

Бидејќи жените над 80 години претставуваат најбрзо растечка возрасна група во развиените земји, зачувувањето на мускулната сила ќе стане клучно прашање за јавното здравје во наредните децении, истакнува Мајкл Ламонт, пишува SciTechDaily .

Вежби за баба

Како да се изгради сила

Мускулната сила може да се развие на повеќе начини: со употреба на тегови, машини, еластични ленти или вежби со сопствена тежина, како што се склекови на ѕид и чучњеви.

– Не е потребно да одите во теретана. Дури и конзерви или книги можат да послужат како оптоварување и да ги стимулираат мускулите кај луѓе кои немаат други опции – додава Ламонт.

Сепак, тој предупредува дека постарите лица, особено оние со болка, проблеми со рамнотежата или хронични болести, треба да се консултираат со лекар или физиотерапевт пред да започнат со вежбање за да изберат безбедни и соодветни вежби.

The post Тест на сила што предвидува долговечност: Проверете колку сте во форма appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: