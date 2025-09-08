Тест од 10 секунди кој може да открие колку долго ќе живеете

0 SHARES Сподели Твитни

Навидум едноставен тест за рамнотежа, стоење на една нога десет секунди, би можел да биде вреден показател за вашето здравје и долговечност. Според експертите, овој тест ја открива состојбата на вашата мускулна маса, чие губење со возраста значително го зголемува ризикот од паѓања, особено во старост.Од 30-годишна возраст па натаму, телото природно почнува да губи мускулна маса – околу еден до два проценти секоја година. До 80-годишна возраст, едно лице може да изгуби до половина од мускулната маса што ја имало во 40-тите години. Оваа загуба ја намалува силата и го зголемува ризикот од паѓања, кои се најчеста причина за повреда кај луѓето над 65 години. Повеќе од 41.000 луѓе умираат секоја година од паѓања кај оваа популација само во Соединетите Американски Држави.Тестот за рамнотежа може да помогне да се идентификува намалена мускулна маса, а со тоа и зголемен ризик од опасен пад. Личниот тренер Али Гавами од Њу Џерси истакнува: „Еден пад може целосно да го промени животот на постара личност. После тоа, закрепнувањето е бавно, а состојбата честопати само се влошува.“Како да се направи тест за рамнотежа?Тестот е едноставен: застанете исправено, рацете опуштени на страните и подигнете ја едната нога – можете или да ја свиткате зад другата или да ја подигнете пред вас до ниво на колковите. Најважно е да го извршите тестот со цврста потпора, како што е ограда, ѕид или ограда, за да можете да се држите ако ја изгубите рамнотежата.Тренерот Гавами советува: „Обидете се да држите 10 секунди, а ако можете, вежбајте до вкупно 20 секунди – на пример, две серии од по десет. Важно е да имате нешто во близина за да се држите. Самото повторување на тестот нема да ги зајакне вашите мускули – со текот на времето ќе станете постабилни, но тоа е од искуство, а не од сила.“Што вели науката?Тестот за стоење на една нога бара активирање на бројни мускули – особено на стомакот, нозете и глуждовите. Ако некое лице не може да одржува рамнотежа, тоа често укажува на слабост во барем еден од овие делови од телото.Ова е потврдено со студија од 2023 година објавена во Британскиот журнал за спортска медицина. Истражувањето опфатило 1.700 луѓе на возраст меѓу 50 и 70 години. Резултатите покажале дека испитаниците кои не можеле да стојат на една нога најмалку 10 секунди имале 84 проценти поголема веројатност да умрат во следните седум години во споредба со оние кои успешно го извршиле тестот.Како да се подобри рамнотежата?Ако имате тешкотии со тестот, не очајувајте – рамнотежата може да се подобри со вежбање. Експертите препорачуваат тренинг за сила, вежби со телесна тежина и вежби за стабилност.Но, Гавами особено ја нагласува важноста на зајакнувањето на мускулите на глуждовите и листовите кај постарите лица, бидејќи тие помагаат при одење и спречување на паѓања. Меѓу корисните вежби тој ги споменува:

Кревање на прсти

Подигање на една нога од стоечка положба

Фитнес инструкторката Никол Глор ги додава и следниве вежби:

Латерално кревање на ногата – истегнете ја ногата настрана додека стоите

Чучњеви со една нога – попредизвикувачка вежба која ги зајакнува и рамнотежата и силата

