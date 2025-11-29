Тетоважите го зголемуваат ризикот од добивање меланом

0 SHARES Сподели Твитни

Можат ли тетоважите да ја заштитат кожата од штетните сончеви зраци или само го влошуваат здравјето на кожата?

Нова студија од експерти од Универзитетот Лунд покажува дека може да има причина за загриженост.

Откривме дека луѓето со тетоважи имаат 29 проценти поголем ризик од развој на меланом, најсмртоносната форма на рак на кожата која често се поврзува со изложеност на ултравиолетово зрачење.

Сепак, тетоважите не се покажаа како фактор што го зголемува ризикот од сквамозен карцином, друг вид рак на кожата поврзан со оштетување од ултравиолетово зрачење. Иако двата вида рак имаат заедничка причина, тие произлегуваат од различни типови клетки и се разликуваат по сериозност, при што меланомот е многу поопасен.

Тетоважите се моќна форма на самоизразување и важен дел од модерниот идентитет. Во Шведска, приближно еден од тројца возрасни е тетовиран, што покажува дека уметноста на телото станала целосно мејнстрим.

Сепак, и покрај нивната популарност, научниците сè уште не знаат дали тетоважите имаат некакви здравствени ефекти и како тие ефекти можат да се развијат со текот на времето.

Епидемиолозите сега се обидуваат да одговорат на овие прашања. Истражувањето е предизвикувачко бидејќи луѓето кои избираат да се тетовираат честопати се разликуваат од оние кои не го прават тоа на начини што можат да влијаат на здравствените исходи.

Друг проблем е што повеќето здравствени картони не евидентираат дали некој имал тетоважа, што го отежнува следењето на долгорочните обрасци. Без тие основни информации, тешко е да се утврди дали самите тетоважи влијаат на здравјето или дали разликите се должат на други фактори.

Меланомот и сквамоцелуларниот карцином се развиваат бавно и се релативно ретки, што го отежнува долгорочното истражување. Следењето на големи групи на тетовирани и нететовирани луѓе во текот на многу години би било скапо и одзема многу време.

Затоа тим експерти од шведскиот универзитет Лунд користел поинаков пристап. Тие започнале со луѓе на кои веќе им бил дијагностициран рак и се вратиле наназад за да видат кои имале тетоважи. Овој тип на истражување, познат како студија на случај-контрола, е ефикасен начин за откривање на потенцијални асоцијации.

Шведска одржува висококвалитетни национални регистри кои евидентираат здравствени и демографски податоци. Од Националниот регистар за рак, ги идентификувавме сите лица на возраст од 20 до 60 години кај кои беше дијагностициран меланом во 2017 година или сквамозен карцином помеѓу 2014 и 2017 година.

Ова вклучуваше 2.880 случаи на меланом и 2.821 случај на сквамозен карцином. За секој случај, одбравме три лица од иста возраст и пол од Регистарот на вкупното население, кои немаа рак на кожа.

Потоа им испративме прашалници на сите учесници за тетоважите – декоративни тетоважи, трајна шминка и медицински тетоважи, како и нивната големина, локација и возраст кога првпат се тетовирале. Ова ни овозможи да утврдиме дали лицето било тетовирано пред или по развојот на ракот.

Вкупно 5.695 луѓе учествувале во студијата за меланом (1.598 со меланом) и 6.151 во студијата за сквамозен карцином (1.600 со тој карцином).

Луѓето со тетоважи имале 29 проценти поголем ризик од развој на меланом во споредба со оние без тетоважи. Зголемувањето на ризикот се покажало како најголемо кај оние кои имале тетоважи повеќе од десет години, иако бројот на луѓе во оваа група бил помал, па затоа резултатите треба да се толкуваат со претпазливост.

За сквамозноклеточниот карцином, тетоважите не направија никаква разлика. Резултатите беа конзистентни во сите анализи, што укажува дека нема поврзаност помеѓу тетоважите и овој вид рак на кожата.

Тие исто така не пронајдоа докази дека поголемите тетоважи го зголемуваат ризикот. Ова беше неочекувано, бидејќи поголемите тетоважи содржат повеќе мастило и затоа повеќе потенцијално штетни супстанции.

Едно можно објаснување е дека мастилото за тетовирање не останува ограничено на кожата. Имунолошкиот систем го препознава како туѓа супстанца и транспортира дел од честичките од мастилото до лимфните јазли.

Тие честички можат да останат таму долго време. Иако сè уште не знаеме дали ова предизвикува штета, може да доведе до хронично воспаление, кое е поврзано со развојот на рак.

Друго објаснување би можело да биде грешка во мерењето – луѓето имаат тенденција да ја преценуваат големината на тетоважите. Идните студии со попрецизни мерења би можеле да го разјаснат ова прашање.

Начин на живот и збунувачки фактори

Она што ја прави оваа студија единствена е широкиот спектар на фактори на животниот стил што беа земени предвид. Вклучени се податоци за изложеност на сонце (на работа и во слободно време), користење солариуми, пушење, ниво на образование, брачен статус и приходи во домаќинството. Исто така, ги зедовме предвид типот на кожа, пигментацијата, возраста и полот.

Овие детали се важни бидејќи можат да влијаат и на тоа кој ќе се тетовира и на тоа кој ќе развие рак. На пример, луѓето кои поминуваат многу време на сонце може да бидат посклони кон тетовирање, но и кон развој на меланом. Прилагодувањето на овие разлики ја намалува пристрасноста и ја зголемува довербата во резултатите.

Во истражувањата, овој проблем се нарекува збунувачки. Доколку збунувачките фактори не се контролираат правилно, тие можат да ги искриват наодите и да доведат до погрешни заклучоци.

Неодамнешна студија во САД покажа дека големите тетоважи можат дури и да го намалат ризикот од меланом, но таа студија не ги контролирала клучните фактори како што се типот на кожа или изложеноста на УВ зрачење.

Затоа, резултатите може да одразуваат однесување, а не биологија. На пример, луѓето со големи тетоважи може да избегнуваат сончање или солариум за да ги заштитат своите тетоважи, што природно го намалува оштетувањето од УВ зрачење.

Значи, дали тетоважите предизвикуваат рак на кожата? Едноставниот одговор е – сè уште не знаеме. Нашите резултати укажуваат на можна поврзаност помеѓу тетоважите и меланомот, но една студија никогаш не е доволна за да докаже причинско-последична врска.

Потребни се повеќе истражувања за да се испитаат потенцијалните биолошки механизми, како што е хроничното воспаление, и да се испита како различните видови мастила или бои можат да реагираат со УВ зрачење.

Составот на пигментите за тетоважи варира во голема мера, а многу од нив содржат соединенија кои можат да се разградат во штетни нуспроизводи кога се изложени на сончева светлина или третмани за ласерско отстранување.

