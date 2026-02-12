Тетоважите како ново оружје во војната на семејството Бекам: Некои пишуваат, други бришат, веќе не се знае кој што прави (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Семејството Бекам повторно се најде под лупата на јавноста, а овој пат причината се тетоважите, кои се чини дека зборуваат погласно од зборовите.

Додека Ромео и Круз Бекам покажаа нови трајни симболи на семејна приврзаност на социјалните мрежи , во исто време се појави информација дека нивниот постар брат Бруклин одлучил да ги покрие или отстрани тетоважите што некогаш им биле посветени.

Според странските медиуми, односите во семејството наводно се оладиле откако Бруклин ја прекинал комуникацијата со своите родители и браќа и во јавните настапи посочил дека помирувањето во моментов не е на повидок. Фотографиите што се појавија дополнително ги поттикнаа шпекулациите бидејќи тетоважите посветени на неговиот татко Дејвид се чини дека недостасуваат, како и оние што ги носат имињата Ромео, Круз и сестра Харпер.

За разлика од него, помладите браќа испраќаат сосема поинаква порака. За време на посетата на студиото за тетоважи, Ромео го истетовирал зборот „семејство“ на задниот дел од вратот, додека Круз ја додал буквата „Ј“ на торзото како почит кон неговата девојка Џеки Апостел.

Поранешната тетоважа на Бруклин со натпис „Тато“ и пораката „Те сакам, биста“, прекарот што таткото го добил за својот син, сега е речиси целосно покриена со апстрактни мотиви и ѕвезда, додека тетоважите со имињата на неговите браќа и сестри станале едвај видливи или целосно отстранети.

Сепак, тетоважите посветени на неговата сопруга Никола Пелц се уште се јасно видливи. Парот, кој се венча во 2022 година, наводно размислува за проширување на своето семејство, а блиски извори тврдат дека не ја исклучуваат можноста за посвојување . Очигледно, тие сакаат големо семејство и барем едно дете на кое би му дале дом иако тоа не би било биолошки нивно.

Ваквите вести, шпекулираат странските медиуми, би можеле да бидат особено емотивни за Дејвид и Викторија Бекам, кои претходно отворено зборуваа за својата желба еден ден да станат баби и дедовци и да бидат активен дел од животот на своите внуци.

Бруклин неодамна изјави дека тој и неговата сопруга сакаат мирен и осамен живот, далеку од рефлекторите, нагласувајќи дека нивни приоритети се мирот, приватноста и среќата за себе и за нивното идно семејство.

