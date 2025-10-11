Тетовец измамен за 64.000 евра

На 10.10.2025 во СВР Тетово, 51-годишник од тетовско село пријави дека бил измамен од С.Р. и Б.Р. за сума од 64.000 евра.

Според пријавеното, по претходно склучен преддоговор со пријавените кај адвокат, И.М. на 16.06.2021 им ја исплатил целата договорена сума на сметка на второпријавената Б.Р., но после исплатата пријавените не дошле за склучување на договор за купопродажба, како што било претходно договорено, по што сфатил дека бил измамен.

Се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот, по што ќе следува соодветна пријава.