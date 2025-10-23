Тетовец се снимал како пука од возило и видеото го споделил на социјални мрежи

Ноќеска (23.10.2025) во 00:50 часот полициски службеници од СВР Тетово го лишиле од слобода С.Ш.(21) од село Голема Речица.

„Полицијата постапила по претходна пријава дека истиот ден во 10:00 часот во село Желино, додека одел на семејна веселба, од неговото патничко возило „бмв” со тетовски регистерски таблици пукал со огнено оружје и настанот го објавил на социјална мрежа, информира портпаролот на СВР Тетово, Фатмир Реџепи.

Од С.Ш. е одземен пиштол „зораки” со една празна рамка и една кутија со 21 патрони, за кои не поседувал дозвола.

Тој е задржан во полициска станица и по документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок.