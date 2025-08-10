Тетово како Каракас: Пукање среде бел ден: Едно лице убиено, а неколку повредени, еден од нив случаен минувач

0 SHARES Сподели Твитни

Во Тетово попладнето се случила пукотница, при што еден маж е убиен, а неколку лица се повредени.Според извештаите на медиумите, пукањето се случило кога луѓето во две возила почнале да пукаат едни кон други, што довело до сообраќајна несреќа.Меѓу повредените имало и малолетно девојче кое било погодено од заскитан куршум.Две лица имале прострелни рани и биле префрлени во клиниката „Мајка Тереза“ во Скопјe.Еден маж, кој исто така бил случаен минувач, исто така бил повреден во пукањето од автомобил и бил префрлен во клиниката.Според неофицијални информации, употребена е автоматска пушка.Полицијата официјално не објави повеќе детали поради тековната истрага.

