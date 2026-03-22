Техеран започна бран нови напади на земјите во заливот

Техеран започна нови напади врз земјите од Персискиот Залив, повеќе од три недели откако САД и Израел влегоа во војна со Иран.

„Системите за воздушна одбрана моментално реагираат на ракетна закана“, соопшти цивилната одбрана во Абу Даби, главниот град на Обединетите Арапски Емирати.

Стотици ракети и илјадници беспилотни летала

Министерството за одбрана на Емиратот соопшти дека досега одговорило на нападите на Иран со 345 ракети, 15 крстосувачки ракети и повеќе од 1.700 беспилотни летала.

Двајца припадници на вооружените сили на ОАЕ и шест цивили се убиени од почетокот на војната. Повеќе од 160 лица се повредени во земјата.

Саудиското Министерство за одбрана соопшти дека неколку беспилотни летала биле пресретнати на истокот на земјата, каде што се наоѓаат поголемиот дел од нафтените полиња. Една ракета била пресретната во близина на Ријад, а две паднале на отворени површини.

Според неговите вооружени сили, Бахреин досега пресретнал повеќе од 140 ирански ракети и повеќе од 240 ирански беспилотни летала.

Хеликоптер се урна во територијални води на Катар

Катар во неделата објави дека седум лица загинале во пад на воен хеликоптер.

Министерството за одбрана на Катар соопшти дека хеликоптерот се урна во неговите територијални води по технички дефект за време на рутинска мисија.