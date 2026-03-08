Техеран му се заканува на регионот и поставува ултиматум: „Нафтата ќе достигне 200 долари за барел ако продолжите со оваа игра“

0 SHARES Сподели Твитни

Иранската војска предупредува дека ќе ги нападне нафтените постројки во регионот доколку Израел продолжи да напаѓа енергетска инфраструктура во Исламската Република.

„Од владите на исламските земји се очекува што е можно поскоро да ја предупредат криминалната Америка и дивјачкиот ционистички режим за ваквите кукавички, нехумани дејствија“, изјави за државната телевизија Ебрахим Золфагари, портпарол на централната воена команда на Иран.

Како што рече тој, во спротивно, слични мерки ќе бидат преземени во регионот, „па ако можете да толерирате нафта по цена од над 200 долари за барел, продолжете со оваа игра“.

Да ве потсетиме дека Израел синоќа нападна ирански нафтени постројки. Иранското друштво на Црвената полумесечина ги предупреди жителите на Техеран да не ги напуштаат своите домови поради црниот дожд што паѓа по нападот врз нафтените постројки, за кој велат дека е опасен.

Иранската Црвена полумесечина ги предупреди цивилите дека дождот може да стане токсичен. Агенцијата објави дека контаминираниот дожд може да предизвика хемиски изгореници на кожата и оштетување на белите дробови.

Утрово, иранските државни медиуми објавија информација дека Соединетите Американски Држави и Израел синоќа нападнале пет нафтени постројки во и околу Техеран, и дека во нападите се убиени четири лица.

Претходно денес, САД се дистанцираа од овој напад, велејќи дека немаат намера да нападнат ирански енергетски постројки.



