Техеран се закани со конфискација на имотот на Иранците што работат со Америка и Израел

Иран ќе ги заплени имотите и средствата на иранските граѓани во странство, кои ќе се оценат за „виновни за соработка“ со САД и Израел, во услови на војната што Вашингтон и Тел Авив ја водат против Техеран, соопшти Канцеларијата на иранскиот државен обвинител.

Во соопштението издадено во неделата се споменува закон донесен минатиот октомври, кој предвидува дека секоја соработка со Израел, САД „или други непријателски држави или групи е предмет на конфискација на целиот имот и други законски казни според Исламскиот кривичен законик, објави државната телевизија Прес ТВ, пренесуваат иранските медиуми.

„Секоја оперативна акција во име на ционистичкиот (израелски) режим или непријателски влади, вклучувајќи ја и американската влада или други непријателски режими и групи, или во име на кој било од нивните поврзани елементи, против безбедноста на земјата подразбира конфискација на целиот имот, според Исламскиот кривичен законик усвоен на 21 април 2013 година, како што е изменет, и смртна казна“, се вели во законот цитиран од Прес ТВ.

Според иранските власти, повеќе од 1.200 луѓе се убиени, вклучувајќи го и врховниот лидер ајатолахот Али Хамнеи, а повеќе од 10.000 се повредени откако САД и Израел започнаа заеднички напад врз Иран на 28 февруари.

Техеран возврати со напади со беспилотни летала и ракети насочени кон Израел и земјите од Персискиот Залив кои имаат американски воени бази.

Иранското собрание на експерти во недела го избра синот на Хамнеи, Моџтаба Хамнеи, за нов врховен лидер на земјата.