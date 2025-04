Тешка сообраќајка на патот Кичево – Гостивар, тројца загинати, осум повредени

0 SHARES Сподели Твитни

Три лица загинаа, а осум се повредени во тешка сообраќајна несреќа што се случи на патот Кичево–Гостивар. Во несреќата учествувале три возила, а увид на местото извршил јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Кичево и увидни екипи од Министерството за внатрешни работи.

Несреќата се случи ноќта на 18 април нешто пред 21 часот помеѓу Кичево и селото Трапчин Дол. Дел од повредените се пренесени во кичевската болница, а некои и во Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ во Скопје. Сообраќајот на патот Кичево-Гостивар беше во прекин сè до 00:30 часот, но сега е нормализиран, јавува Авто-мото сојузот на Македонија.

Од местото на несреќата се подигнати траги кои ќе бидат предмет на вештачење со цел утврдување на причините за несреќата. По наредба на јавниот обвинител, ќе се изврши обдукција на телата на загинатите, како и испитување за евентуално присуство на алкохол или други супстанции кај повредените.

Истражните органи продолжуваат со преземање на други дејствија по насоки на јавниот обвинител.

