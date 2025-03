Тешка сообраќајна несреќа во Тетово резултира со повреда на дете

0 SHARES Сподели Твитни

Во попладневните часови, во 17.55, СВР Тетово доби известување за сообраќајна несреќа. Возило од марка “Голф”, управувано од 31-годишниот Е.Ј. од село Челопек, налетало на малолетник од село Сараќино. Инцидентот се случил на улицата “Видое Смилевски Бато”, во близина на прстенестото сообраќајно решение кое се пресекува со улицата “Браќа Миладинови”. Според информациите од МВР, малолетникот претрпел тешки повреди, што биле потврдени во Клиничката болница Тетово. Полицијата од СВР Тетово изврши теренски увиди на местото на несреќата.

