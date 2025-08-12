Тејлор Свифт го најави својот 12-ти студиски албум

0 SHARES Сподели Твитни

Американската пејачка Тејлор Свифт го објави својот 12-ти студиски албум, „The Life of a Showgirl“, според нејзината официјална веб-страница.

Датумот на објавување на албумот не е објавен, но винилните изданија ќе бидат испратени пред 13 октомври, објави АП.

Најавено е и специјално ограничено издание на обоен винил, како и касетно издание достапно за преднарачка.

„The Life of a Showgirl“ го следи минатогодишниот албум „The Tortured Poets Department“, објавен за време на рекордната светска турнеја на Свифт од 2,2 милијарди долари.

Ова е нејзиниот прв албум откако ја врати сопственоста на целиот нејзин каталог на песни, откако ги купи правата од Шамрок Капитал во мај.

Свифт ги преснима своите први шест албуми во последните години како дел од нејзиниот проект „Taylor’s Version“, а секое од четирите преизданија објавени досега дебитираше на врвот на листата на албуми на Билборд.

