Тејлор Свифт и Тревис Келс планираат да купат вила во Охајо вредна 18 милиони долари

0 SHARES Сподели Твитни

Откако ја изненадија јавноста со веста за нивната свршувачка, светската музичка ѕвезда Тејлор Свифт и НФЛ асот Тревис Келс сега наводно планираат да купат луксузна вила во Охајо, вредна дури 18 милиони долари.Според странските медиуми, двојката била видена како руча во популарното француско бистро „ЏоЏо“, во Чагрин Фолс, идилично село во близина на родниот град на Келси, Кливленд Хајтс, а набрзо почнале да кружат гласини дека бараат недвижен имот во таа област.Имено, парот наводно разгледувал ексклузивна вила во блиската Ловинг Вали, вредна 18 милиони долари. Станува збор за имот што се протега на 61 хектар и нуди целосна приватност, но и бројни луксузни содржини. Меѓу нив се издвојува професионално музичко студио.Вилата е дизајнирана од архитектот Чарлс Фацио и дизајнерот на ентериер на луксузни јахти Ари Лоар. Има шест спални соби и тринаесет бањи. Исто така, има пространа трпезарија за гости, винска визба, билијард сала и простор кој, иако не е наведен во огласот, функционира како приватно кино.Надворешноста е исто толку импресивна, со базен, голема тераса, надворешна кујна и огниште, совршено за забави како оние што ги организира Свифт за Денот на независноста.Дополнителна предност на овој имот е неговата локација – во средината на шумата, подалеку од очите на јавноста. Ова би можело да биде главната предност за познатите парови кои сакаат мир и приватност.Да потсетиме, Тејлор Свифт и ѕвездата на НФЛ, Тревис Келс, ги изненадија фановите објавувајќи ја својата свршувачка на социјалните мрежи пред два дена.Двојката сподели заедничка објава за свршувачката на Инстаграм, споделувајќи неколку романтични фотографии во раскошна, цветна атмосфера, за која се верува дека била локацијата на запросувањето.„Твојот наставник по англиски јазик и твојот наставник по физичко се венчаваат“, рекоа тие. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)Врската на Свифт и Келс започна во летото 2023 година, откако Тревис се обиде да ѝ подари нараквица за пријателство со неговиот број на неа за време на една од нејзините турнеи „Eras“. Тие почнаа да се забавуваат кратко потоа, а тоа го потврдија на јавноста неколку месеци подоцна кога Тејлор присуствуваше на еден од неговите натпревари.Во текот на изминатите две години, двојката често се гледаше заедно – Свифт редовно присуствуваше на натпреварите на Канзас Сити Чифс, додека Келс го следеше својот распоред на концерти, па дури и се појави на сцената за време на еден настап.

Пронајдете не на следниве мрежи: