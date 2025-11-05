Тејлор Свифт и Џиџи Хадид фотографирани за време на излегување во Њујорк: Уживаа на заедничка вечера

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Тејлор Свифт и моделот Џиџи Хадид беа фотографирани на 3 ноември за време на заедничко вечерно излегување во Њујорк. Тие вечераа во луксузниот ресторан „Зеро Бонд“, едно од најпознатите места за дружење на познати личности на Менхетен.

Имено, Свифт и Хадид привлекоа внимание со модно координирани есенски комбинации. Пејачката носеше широк џемпер, карирана здолниште и чизми од змиска кожа кои ги комбинираше со чанта во истиот дезен. Изгледот го комплетираше со елегантен црн капут.

Хадид се одлучи за кожна комбинација, црни панталони и чизми, кои ги комбинираше со долг кадифен капут.

| More pictures of Taylor Swift and Gigi Hadid tonight in New York City! pic.twitter.com/Ear7gDOjKh— Taylor Swift Edits (@TSwiftEdits_13) November 4, 2025

Враќањето на Тејлор Свифт во Њујорк дојде откако го пропушти нејзиниот вереник Тревис Келс и натпреварот на Канзас Сити Чифс против Бафало Билс. Од почетокот на нивната врска во 2023 година, пејачката најчесто избегнуваше гостувања поради безбедносни причини.

Иако оваа сезона неколку пати е видена на домашните натпревари на Чифс, изворите велат дека Свифт станала многу повнимателна во врска со нејзината приватност и безбедност, особено по неодамнешните инциденти со сталкери.

