„Те молам, јади нешто“: Познатата актерка е толку слаба што изгледа како да ќе се прекрши (ФОТО)

Лили Колинс предизвика јавна загриженост откако се појави на ревијата на Келвин Клајн за време на Неделата на модата во Њујорк, во модна комбинација што ја нагласуваше нејзината екстремна слабост.

Актерката носеше дводелен ансамбл со светки и пердуви, во комбинација со метални сандали со врвки и елегантна чанта, а нејзината витка фигура беше во преден план, привлекувајќи многу коментари од публиката.

Многу обожаватели изразија загриженост за нејзиниот изглед. „Лили, јади нешто!“, „Те молам, Лили, побарај помош“, „Премногу е слаба“, „Имам чувство дека ќе се скрши на половина“, беа само некои од коментарите.

Овие коментари не се само реакција на нејзината моментална слабост, туку и на здравствената историја на актерката, со оглед на тоа што Колинс претходно јавно зборуваше за нарушувањата во исхраната во тинејџерските години.

Во својата автобиографија од 2017 година „Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me“, Лили опиша како нарушувањето во исхраната влијаело врз нејзиниот живот.

Таа пишуваше за симптоми како што се кршлива коса и нокти, болно грло и хранопровод и прекин на менструацијата неколку години, што ја направи многу загрижена за потенцијалните последици врз плодноста.

Нарушувањето започнало по разводот на нејзиниот татко и неговата трета сопруга, а во книгата отворено зборувала за емоционалната и физичката борба што ја имала.

Иако нејзината фигура во моментов е многу слаба и ова предизвикува загриженост кај обожавателите, Лили Колинс вели дека е свесна за своето минато и здравствените предизвици и се обидува да го балансира своето физичко и емоционално здравје.

