Тибетскиот тест за личноста открива сè за вашиот живот: Ќе се изненадите од резултатите!

0 SHARES Сподели Твитни

Земете хартија и молив и одговорете на следниве 3 прашања

Одговорете искрено. Човечкиот мозок е како падобран – „работи“ само кога е отворен.

Земете пенкало и хартија за да ги запишете вашите одговори. Ова е потребно за да се проверат резултатите на крајот од тестот. Одговорете на секое прашање по редослед.

Најдобрите одговори се првите што ми паѓаат на ум. Запомнете, никој освен вие нема да ги види.

Прашања:

1. Подредете ги следниве 5 животни по ред:

КраваТигарОвцаКоњСвиња

2. Напишете еден збор што можете да го користите за да го опишете секој од следниве поими.

Куче – …Мачка – …Стаорец – …Кафе – …Море – …

3. Замислете 5 луѓе кои исто така ве познаваат и кои се важни во вашиот живот. Обидете се да одговарате на секоја личност во боја.

Не повторувајте го одговорот двапати – само една личност за секоја боја:

Жолта- …Портокалова -…Црвена – …Бела – …Зелена- …

Да ги погледнеме одговорите сега:

1. Одговорот ги дефинира вашите приоритети во животот

Кравата ја симболизира кариерата.

Тигарот ја симболизира самодовербата.

Овцата ја симболизира љубовта.

Коњот го симболизира семејството.

Свињата симболизира пари.

2. Одговор за описи на животни

Вашиот опис на кучето ја подразбира вашата личност.

Вашиот опис на мачка подразбира идентитет на вашиот партнер.

Вашиот опис на стаорец имплицира на вашите непријатели.

Вашиот опис на кафето е вашиот став кон сексот.

Вашиот опис на морето подразбира ваш сопствен живот.

3. Одговор за описи на бои

Жолтата е личност која никогаш нема да ја заборавите.

Портокаловата е личност што ја сметате за вистински пријател.

Црвената е личност која навистина ја сакате.

Белата е ваша сродна душа.

Зелената е личност која ќе ја паметите цел живот.

Пронајдете не на следниве мрежи: