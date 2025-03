0 SHARES Сподели Твитни

Неколку стотици млади луѓе првично во тишина се собраа во срцето на градот, држејќи транспаренти во рацете. Некои од натписите гласеа „На кој погреб прво да појдеме“, „Непрекажана тага“ и „Младината во пламен“. Вечерва во Штип се одржа настан за да им се одаде почит на загинатите во страшниот пожар во кочанската дискотека „Пулс“. Граѓаните, со транспаренти под рацете, молкум се движеа низ улиците на Штип. Ноќевањето ги натера и денес повторно да се соберат, изразувајќи жалење за загубата, а во исто време барајќи правда и одговорност.

The post Тивок марш во Штип за жртвите од кочанскиот пожар appeared first on 365.mk.

