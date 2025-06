Тивок напад од длабочините: Што е познато за мистериозниот дрон „Маричка“ и неговата улога во саботажата на Кримскиот мост

Иако сè уште нема официјална потврда, според порталот dev.ua, украинската тајна служба го извршила денешниот напад на Кримскиот мост користејќи го подводниот дрон „Маричка“.Станува збор за напреден повеќенаменски систем способен за извршување на разни задачи – од напаѓање на површински бродови, крајбрежни утврдувања и мостови, преку извидување, па сè до транспорт на товар.Според информациите од порталот dev.ua, подготовките за операцијата траеле неколку месеци. Агенти на украинската тајна служба СБУ поставиле експлозиви на столбовите на Кримскиот мост, а потоа ги детонирале во вторник наутро во 04:44 часот. За време на подготовките за операцијата и самото активирање на експлозивите, веројатно им помогнал подводниот дрон „Маричка“, според порталот.На страницата се наведува дека експлозиите сериозно ги оштетиле долните делови од столбовите, а мостот, иако сè уште стои, всушност е во критична состојба.Според порталот dev.ua, Маричка „придонела“ во акцијата помагајќи во транспортот на 1.100 килограми експлозив во еквивалент на ТНТ, кој украинските агенти го користеле за детонирање на столбовите.

❗️The Crimean bridge was probably attacked today by the 🇺🇦Ukrainian underwater drone “Marichka”, – media.This is an underwater drone with a range of up to 1000 km. pic.twitter.com/3Wrxgqxq0S— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 3, 2025

Маричка е развиена од компанијата AMMO.UKRAINE. Креаторите на платформата тврдат дека како дел од проектот ги собрале најдобрите развивачи на беспилотни летала и други експерти во оваа област.Според информациите на производителот, подводниот дрон е долг шест метри и широк еден метар, а може да носи неколку стотици килограми експлозив. Благодарение на конструкцијата од напредни материјали, тој е речиси невидлив за радарите, сонарите и другите системи за детекција, како што се длабински сонди или електронски уреди за блокирање.Уништува мостови на растојание од илјада километри. Дострелот на Маричка надминува 1.000 километри, што го прави овој подводен дрон погоден за операции на долги растојанија. Една од клучните карактеристики е можноста да остане под вода долго време, чекајќи активирање преку тајмер или далечински сигнал.Според производителот, дронот е наменет за прецизни напади врз критична инфраструктура, вклучувајќи столбови и потпори на мостови.

🇺🇦🔥🇷🇺 Ukraine’s SBU says it conducted an attack on the Crimean Bridge using an underwater operation. They claim to have planted 1,100 kg of explosives on the bridge’s supports, detonating them at 4.44 am. The bridge is in a critical state.

*They have probably used "Marichka". pic.twitter.com/h7ikhoc4X5

— Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) June 3, 2025