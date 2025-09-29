Тие го штитат срцето и го контролираат холестеролот: Еве што ќе се случи ако јадете по 12 сливи секој ден

0 SHARES Сподели Твитни

Само 12 сливи дневно можат да го подобрат вашето здравје. Познати се како природен мултивитамин, но многумина од нас немаат навика редовно да ги јадат.

Што би значело ако го јадете ова вкусно овошје секој ден додека му е сезона? Го намалувате ризикот од развој на рак на дебелото црево.

И кога ќе заврши сезоната на свежи сливи, задолжително вклучете ги сливите во вашето мени преку разни компоти, џемови и смути пијалаци.

Ако јадете 12 сливи дневно, можете да го регулирате холестеролот, да ја зголемите густината на коските и да го зајакнете имунолошкиот систем.

Една свежа слива во просек содржи 113 мг калиум.

Овој минерал помага да се контролира високиот крвен притисок, а со тоа се намалува и ризикот од мозочен удар, а ова лето овошјето е исто така познато по придобивките за дигестивниот тракт.

