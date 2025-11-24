Тие убиваа за Гадафи, а тој ги злоупотребуваше и бараше Амазонките да бидат девици: По падот на режимот, тие зборуваа за ужасите во 77-та бригада (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Некои женски членки морале да учествуваат во борби или дури и да извршат атентати за да си го спасат животот, додека други, како Џамила Калифа ал-Арун, заземале менаџерски или логистички позиции, распоредувајќи оружје и организирајќи единици.

Командантката на Гадафи била жена по име Фатима Баруд, и таа влевала голем страв кај подредените телохранители. Многу девојки зборувале за ужасите што ги доживеале за време на нивната служба по атентатот врз либискиот тиранин.

„Таму ме силуваа“, рече една до нив, по име Нисрин Геријани.

,,Ќе дојдат по нас, ќе нè земат за рака и ќе нè водат низ ходникот. Знаевме што ќе се случи“, додаде таа.

Нисрин тврди дека била сексуално нападната и од поранешниот шеф на внатрешната безбедност на Гадафи, Мансур Дао.

Критериуми и селекција

Според сведоштвата, елитниот дел од гардата бил строго одбран – жените морале да бидат високи, убави и да имаат долга коса. Околу 400 жени служеле во овој елитен круг десет години, додека другите членови на 77-та бригада извршувале помошни или борбени задачи. Гадафи наводно инсистирал неговиот телохранител да биде составен исклучиво од девици.

Улоги во рамките на режимот

И покрај злоупотребата и принудата, некои жени држеле истакнати позиции во внатрешниот круг на Гадафи. Неговиот приватен кабинет често бил надгледуван од Мабрука ал-Машат, Хова Туерги и Џудија Судани, организирајќи настани и следејќи ги секојдневните активности на семејството. Женските чувари на Гадафи биле очите и ушите на режимот, честопати исто толку важни како и машките разузнавачки службеници и чувари.

Во ноќта на 20 август 2011 година, додека Триполи гореше, еден од војниците на Гадафи ѝ наредил на Нисрин да убие тројца бунтовници. Таа вели дека го направила тоа за да си го спаси сопствениот живот.

„Што можев да направам? Да не го направев тоа, немаше да бидам тука, но не сум ни вака тука. Што е подобро?“, рече таа низ плач пред речиси деценија и пол.

До неа во затворот Џадида во источен Триполи седат уште две жени, исто така дел од единицата на 77-та бригада, позната како Харис ал-Шааби.

Една од нив, Нисрин Абдул Хади, тогаш само 19-годишна, рекла дека нејзиното семејство ја испратило да се приклучи на војската на Гадафи. Таа била уапсена во упориштето на лојалистите Абу Селим, во една од последните битки за главниот град, и обвинета за снабдување на лојалистичките војници.

Имаше очи на преплашено дете кое се чувствува целосно изгубено.

„Имавме три задачи. Да ја поддржиме машката војска, да извршуваме церемонијални должности, како што е стражата, и да се бориме доколку е потребно“, рече таа.

Последиците од падот на режимот

По падот на Триполи, базите на Гардата беа ограбени и уништени, а многу траги од нивното присуство исчезнаа. Преживеаните сведоци опишуваат и траума и лојалност, покажувајќи колку Гадафи бил зависен од овие жени за да го одржи своето лично и политичко влијание.

