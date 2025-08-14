Тиктокерка откри дека оженет фудбалер ѝ праќал пораки: Ја цензурирала преписката, а сега сите ја напаѓаат (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Лаура од „Тикток“ покажа снимка од екранот од пораките што ги разменила со легендарниот фудбалер Дејвид Бекам, кој е во брак со Викторија Бекам од 1999 година .Сите делови од преписката беа цензурирани, па следбениците можеа само да претпоставуваат за што станува збор. Лаура не ја откри точната причина зошто Бекам ја контактирал, иако долгогодишните следбеници шпекулираат дека тоа имало некаква врска со нејзината вмешаност во брендот AIA Vitality пред седум години.Реакциите на следбениците беа поделениНекои ја обвинија дека намерно ја оставила приказната нејасна за да привлече внимание. Еден коментар гласеше:„Дали сте уште една опортунистичка жена која се обидува да се искачи на скалата користејќи го името на успешен маж? Требаше да објасните зошто Дејвид Бекам ве контактирал приватно. На овој начин, знаете дека луѓето и медиумите ќе шпекулираат за тоа што се случило, и можеби тоа е во ред за вас.“Други, пак, истакнаа дека веројатно станува збор за деловна соработка:„Тие работеа заедно, тоа е тоа“.Сепак, имаше и такви што бараа повеќе детали, шегувајќи се молејќи:„Сакаме приказна за стариот другар Дејвид! Ни требаат озборувања за Бекам!“„Сега навистина сакам да знам што ѝ рекол Бекам на Лаура!… Подкаст за Дејвид Бекам, ве молам!“Најверојатно сценарио – деловна соработкаСпоред достапните информации, Бекам е глобален амбасадор на брендот AIA Vitality од 2017 година, често учествувајќи во нивните иницијативи за здравје и благосостојба.Како ко-основач на австралиската апликација за здравје и фитнес Kic (поранешна Keep It Cleaner), Лаура соработуваше со AIA Australia во 2018 година. Сè укажува дека пораките веројатно биле поврзани со таа заедничка деловна можност.

