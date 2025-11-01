Тим Кари открива дека ја прифатил улогата на Пенивајз и покрај тоа што ги мразел кловновите

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот актер Тим Кари неодамна откри дека не уживал играјќи една од најзначајните улоги во неговата кариера.

79-годишниот актер, во своите неодамна објавени мемоари „Vagabond“, рече дека ја прифатил улогата на Пенивајз во мини-серијата „IT“ од 1990 година и покрај тоа што „ги презирал кловновите“.

„Не до тој степен што буквално не можев да се погледнам во огледало, како што често се пишуваше, но сигурно не уживав во мојот одраз. Во секој случај, помислата да го отелотворам овој кловн убиец ме натера да се чувствувам непријатно и како да ќе морам да се натерам да се соочам со тоа. Па, со многу неизвесност, реков: „Да, ме интересира““, призна тој.

Кари, исто така, ја искористи можноста да се осврне на гласините дека не зборува за улогата толку многу колку што зборува за своите улоги во други серии, како што се „The Rocky Horror Picture Show“ или „Clue“.

„Со години немав многу што да кажам јавно за тоа, што многу луѓе погрешно го толкуваат како некаков длабок конфликт околу улогата. Тоа не е баш така, но ни јас не уживав во улогата. Имам голема почит кон Стивен Кинг и мислам дека е силна адаптација“, признава тој.

Кари, исто така, зборуваше за чудното искуство на средбата со луѓе и откривањето дека, како резултат на филмот, тој бил застрашувачка фигура за нив.

„Повеќето луѓе што сакаат да разговараат со мене за Пенивајз се или исклучително чудни луѓе, кои некако се восхитуваат на неговата злоба или сакаат да знам дека навистина сум ги трауматизирал или ги држел будни или нешто слично. Не ги обвинувам. Една од моите реплики е буквално: „Јас сум твојот најлош кошмар што се остварува“, напиша тој.

Тој признава дека никогаш навистина не знаел како да одговори на вакви средби и прашања.

„Тоа не е најшармантниот начин да се започне разговор и секогаш води кон не толку пријатна дискусија“, рече тој.

