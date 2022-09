ТИНА БЕШЕ КЛИНИЧКИ МРТВА 27 МИНУТИ: Штом се разбуди напиша ДВА ЗБОРА, еве кои

0 SHARES Сподели Твитни

Тина Хајнс, мајка на четири деца која била клинички мртва дури 27 минути, тврди дека „рајот е вистински“. Кога се вратила во живот, прво побарала хартија и напишала „Вистина е“.

Доживеала срцев удар додека планинарела со сопругот. Таа само наеднаш колабирала.

Нејзиниот сопруг додека ја чекал брзата помош успеал еднаш да ја оживее, но таа повторно паднала во несвест. Брзата помош ја реанимирала уште шест пати, а таа била без пулс вкупно 27 минути.

Во болницата била интубирана и не можела да зборува, но штом дошла на себе побарала пенкало и хартија за да напише нешто.

Се е реално – била нејзината порака која и денес ја чува и тврди дека се однесувала на рајот. Имено, таа е убедена дека тие 27 минути, кои според лекарите била мртва, ги поминала во рајот.

Беше целосно опипливо, боите беа толку живи – рече таа и рече дека е во тој рај, опишувајќи како го видела Исус како стои пред голема црна врата зад која се гледа жолт сјај.

Кога членовите на семејството ја прашале во болница, откако ја напишала пораката, за што всушност пишува, таа ја насочила главата нагоре.

Приказната за оваа жена, која од овој чудесен настан се занимава со мотивационо говорење, прв ја објавил нејзиниот братучед. На раката истетовирала порака која тетка и ја напишала веднаш по враќањето на „земниот живот“.

– Мојата тетка Тина, една од најневеројатните, најпребирливите и здравите луѓе што ги познавам, имаше неочекуван срцев удар. Ја ставија на дефибрилатор и откако за чудо се разбуди, првото нешто што го направи, бидејќи не можеше да зборува затоа што беше интубирана, беше да бара пенкало и да напише во дневникот на братучед ми „Вистина е“ – напиша таа.

Оваа приказна на социјалните мрежи ја сподели и жената која ја направи нејзината тетоважа, а потоа почнаа да се слеваат коментари на луѓе кои имале очигледно слични искуства.

Го видов тоа. Најубавото чувство на светот. Бев на топло, светло и убаво место. Се обидував да допрам до некои луѓе пред мене. Многу сакав да дојдам до нив, но претпоставувам дека не ми беше време да останам – напишал еден корисник.

Една жена тврдела дека имала слично искуство.

Починав во 2009 година и ја доживеав убавината на рајот и неизмерната љубов Божја. Ме промени засекогаш. Бев обична учителка, сопруга и мајка која потајно се сомневаше дали Бог може да ме сака. Разбрав се

Научните студии покажаа дека Хајнс не е сама во своето искуство. Еден труд од 2013 година во списанието Proceedings of the National Academy of Sciences покажа дека мозокот може да доживее „зголемена свест“ по срцев удар.

Главниот автор на студијата, д-р Џимо Борџигин, изјави за Би-Би-Си дека „многу луѓе мислат дека мозокот по клиничката смрт е неактивен или хипоактивен, но докажано е дека тој е многу поактивен за време на процесот на умирање отколку кога е буден.

Според студијата, за време на клиничката смрт, како резултат на реанимација, има „електрични удари во мозокот“, кои се одговорни за интензивните искуства живописно опишани од преживеаните.

Сепак, многумина веруваат дека искуството е духовно.

Хајнс го искористи чудесното искуство за да работи како христијански мотивационен говорник, дури и напиша книга во која опишува како умирањето и го промени животот.

