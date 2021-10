Тина Тарнер: Ѕвездата ги продава своите музички права за милионска сума

0 SHARES Share Tweet

Легендарната американска пејачка Тина Тарнер ги продаде правата на својот музички каталог, вклучувајќи хитови како (Simply) The Best и Nutbush City Limits, на издавачката куќа BMG.

BMG, исто така, доби права за нејзиното име, имиџ и идно спонзорство и други договори. Компанијата не откри колку платила за правата, но извори од индустријата велат дека станува збор за сума од 50 милиони долари.

Тарнер рече дека е убедена дека нејзината музика е „во сигурни раце“. 81-годишната е една од најпрепознатливите sвезди во историјата на поп-рок музиката.

Родена како Ана Меј Булик во Тенеси, се приклучила на бендот на Ајк Тарнерс како придружна пејачка на 18 -годишна возраст.

Во рок од две години, таа стана sвезда, а дуото постигна голем број хитови со идните ар и би хитови како што се A Fool In Love, River Deep, Mountain High и Nutbush City Limits.

Ајк и Тина се венчаа во 1962 година, но нивната врска била бурна и насилна и Тина во 70-те поднела барање за развод.

Тарнер ја започна својата соло кариера и брзо го надмина своето партнерство со Ајк, со пет платинести албуми, вклучувајќи го и Private Dancer од 1984 година, кој трипати стана платинест во Велика Британија.

Нејзините најголеми хитови вклучуваат наслов на албумот What’s Love Got To Do With It, The Best, Steamy Windows, како и тема од еден од филмовите за тајниот агент Џејмс Бонд Goldeneye.

Таа освои 12 Греми награди и влезе во Рокенрол Куќата на славните како солист во октомври, втор пат откако првпат влезе со Ајк Тарнерс во 1991 година.