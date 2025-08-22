Тинејџер осуден на 10 години затвор во Британија: Планирал да изврши терористички напад врз исламски центар

0 SHARES Сподели Твитни

Седумнаесетгодишникот, кој ги наведуваше Адолф Хитлер, Бенито Мусолини и масовниот убиец Андерс Брејвик како свои примери, беше осуден на 10 години затвор за планирање терористички напад врз исламски центар во Гринок, Велика Британија.Како што објави Високиот суд во Глазгов, тинејџерот бил уапсен на самиот влез во центарот на почетокот на јануари оваа година, а врз основа на разузнавачки информации, нападот бил спречен. Со себе имал воен ранец, во кој содржел воздушен пиштол, муниција, гасни патрони и други предмети.Според обвинителите, малолетникот го планирал нападот од декември 2024 година. Во меѓувреме, тој се приклучил на WhatsApp групата на џамијата, претставувајќи се како некој што „бара насоки“ за да се преобрати во ислам, па дури и ја стекнал довербата на имамот.За време на посетите на исламскиот центар, тој тајно ја снимал внатрешноста на зградата и планирал да ја запали.Истражителите ги открија и неговите објави на социјалните мрежи во кои се фалел со планот, а на апликацијата Телеграм споделил видеа од себе како шета низ ходниците на центарот, покажувајќи ја раката со полуавтоматски пиштол.За време на изрекувањето на пресудата, судијата Лорд Артурсон нагласи дека станува збор за „прилично ѓаволски злостор“ чија цел била да предизвика „екстремно насилство и повеќекратни смртни случаи“. Тој додаде дека младиот човек дури сакал неговиот напад да биде емитуван во живо.Покрај десетгодишната затворска казна, тинејџерот по ослободувањето беше осуден на осум години дополнителен надзор.

