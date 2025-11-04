Тифус откриен во БиХ, заразена студентка од Индија

Студентка од Индија која студира на Медицинскиот факултет во Фоча боледува од тифус, потврди порталот „Капитал“.

„Оваа болест, за која се сметаше дека е одамна искоренета во нашиот регион, е откриена кај студентка од Индија чиј идентитет е познат на редакцијата на овој портал“, се наведува во објавата на нивните профили на социјалните мрежи.

По ова шокантно откритие, студентката е ставена во изолација, а главна причина за инфекцијата се сметаат катастрофалните хигиенски услови во кои живеела.

За „Независне“ е потврдено дека надлежните институции презеле сите мерки за да се спречи ширењето на инфекцијата, во согласност со протоколите во вакви случаи.

Сите контакти кои се тестирани се негативни. Утврдено е дека студентката веќе била болна кога пристигнала во Босна и Херцеговина, објавува „Независне“.