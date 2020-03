Кратко време по земјотресот во 20:54 часот, се почувствува уште еден благ потрес.

Според ЦСЕМ-ЕМСЦ, земјотресот бил со јачина 3,7 според Рихтер.

Тие посочуваат дека ова е 11 потрес во Загреб во последните 63 часа.

Felt #earthquake (#potres) M3.7 strikes 7 km N of Zagreb – Centar (#Croatia) 2 min ago. Please report to: https://t.co/qi2aF2Z0eL pic.twitter.com/oqyg4u1isS

— EMSC (@LastQuake) March 24, 2020