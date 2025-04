Тоа е измислена ГЛУПОСТ: Американски новинар ги разоткри глупостите на Трамп за царините

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп најави воведување царини од 10 до 49 отсто за производите од речиси сите земји во светот. За време на објавата, тој покажа табела со наводни царински стапки што различни земји ги применуваат за американските стоки, вклучувајќи ги „валутни разлики и трговски бариери“. Тој ги откри и новите царински стапки кои отсега ќе важат за увоз на стоки од тие земји во САД.Објавата на Трамп веднаш предизвика сомнеж кај аналитичарите и јавноста, бидејќи официјалните царини во многу земји се значително пониски од оние што ги претстави американскиот претседател. На пример, според табелата на Трамп, Европската унија пресметува дури 39% царина за американските производи, додека вистинската стапка е многу помала, па дури и непостоечка.Џејмс Суровиецки ги открива нелогичноститеАмериканскиот финансиски коментатор и новинар на весникот Њујоркер , како и соработникот на Атлантик , Џејмс Суровиецки, на социјалната мрежа Х објасни како Трамп стигнал до своите тарифи. Според неговото истражување, наместо да ги пресметува реалните царински и нетарифни бариери, администрацијата на Трамп едноставно го подели американскиот трговски дефицит со извозот на одредена земја во САД.„Само што сфатив од каде доаѓаат овие лажни царински стапки. Тие не ги пресметаа тарифните стапки и нетарифните бариери, како што тврдат. Наместо тоа, за секоја земја, тие едноставно го земаа трговскиот дефицит на САД со таа земја и го поделија со извозот на таа земја во САД.Значи, имаме трговски дефицит од 17,9 милијарди долари со Индонезија. Индонезискиот извоз во САД изнесува 28 милијарди долари. Значи, 17,9 / 28 = 64%. Трамп тврди дека Индонезија ни наплаќа 64% царина. Какви глупости“, напиша Суровиецки.Just figured out where these fake tariff rates come from. They didn’t actually calculate tariff rates + non-tariff barriers, as they say they did. Instead, for every country, they just took our trade deficit with that country and divided it by the country’s exports to us.So we… https://t.co/PBjF8xmcuv— James Surowiecki (@JamesSurowiecki) April 2, 2025Фиктивни стапки и лажни тврдењаВо следните објави, Суровиецки изјави дека многу од тарифите објавени од Трамп биле едноставно измислени. На пример, постои трговски договор меѓу Јужна Кореја и САД, така што нема царина од 50% за американските производи, додека Европската унија исто така не наплаќа тарифа од 39%.Исто така, Суровецки истакна дека Трамп го вклучува данокот на додадена вредност (ДДВ) под „нетарифните бариери“. Но, ДДВ во Европската Унија го плаќаат сите потрошувачи, без разлика на потеклото на стоката, па затоа не може да се смета за царина.Во САД нема ДДВ, но се плаќа данок на промет, кој варира од земја до земја и зависи од видот на производот.На примерот на Шведска, каде што царинската служба дозволува јасна пресметка на царинските стапки, може да се види дека тврдењата на Трамп не се точни. На пример, давачката за увоз на мобилни телефони од 1.000 американски долари е 0%, но се плаќа 25% ДДВ, како и телефоните произведени во Европа. За американските патики се плаќа царина од 8%, додека за соларни панели таа е 2,7%, пренесува Index.hr .Одговорот на Белата куќа и дополнителните контроверзииПо објавата на Суровиецки, Куш Десаи, заменик портпаролката на Белата куќа, Каролин Левит, исто така се огласи на социјалната мрежа Х, обидувајќи се да ја одбрани пресметката на Трамп. Десаи цитираше документ од Канцеларијата на трговскиот претставник на САД, кој објаснува:„Реципрочните тарифи се пресметуваат како стапка потребна за балансирање на билатералните трговски дефицити меѓу САД и секој од нашите трговски партнери. Оваа пресметка претпоставува дека постојаните трговски дефицити произлегуваат од комбинација на тарифни и нецарински фактори кои го спречуваат трговскиот биланс.Десаи ја претстави и математичката формула со која наводно биле пресметани тарифите од табелата на Трамп. Сепак, Суровиецки тврди дека формулата всушност ја потврдува неговата теорија.„Не знам дали заменик-портпаролката беше погрешно информирана или едноставно доведена во заблуда. Во секој случај, администрацијата на Трамп буквално не ги пресмета тарифните и нетарифните бариери за да ги одреди тарифните стапки. Како што реков, тие едноставно го поделија трговскиот дефицит на САД со една земја со американскиот увоз од таа земја, а потоа го помножија резултатот со 0,5 (бидејќи заклучи дека Трамп беше „суроулен“.

