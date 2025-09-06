„Тоа е најлошата болка што некогаш сум ја доживеала!“ Новата девојка на Бака Прасе потрошила 4.000 евра на силикони!

0 SHARES Сподели Твитни

Јутјуберот Богдан Илиќ, попознат како Бака Прасе, по раскинувањето со инфлуенсерката Ања Благојевиќ, попозната како Ања Бла, започна нова романса.Бака реши да сврти нов лист и сега ужива во љубовта со својата нова девојка, Милена Стаменковиќ, која е јавно експонирана на социјалните мрежи.Милена важи за многу привлечна девојка и не крие дека се грижи за својот физички изглед, но и ужива во здрав живот и тренинг.Сега се огласи на социјалната мрежа ТикТок и зборуваше за својот изглед, но и за операцијата на градите на која се подложи.– Решив конечно да го скршам мразот и да „гукнам“, така да се каже, и да снимам видео од ваков тип, бидејќи добив милион прашања од вас жени за моите гради. Денес сакам да го споделам моето лично искуство за операција на гради и силиконски импланти – започна, а потоа продолжи една убава жена од Нови Сад.– Решив да се оперирам затоа што сакам поголеми и пополни гради. Бог не ме гледаше што може да се види. Да можев да ги изградам градите во теретана, ќе тренирав, но не можев, па единствената опција ми беше пластична операција. Не бев комплексирана, ниту пак имав никаква деформација – имав природно убави гради, само сакав да бидат малку поголеми. Работевме со 420 кубни метри, обликот е анатомски, а операцијата траеше околу еден час. Кога се разбудив од анестезијата, не чувствував никаква болка бидејќи анестезијата ме држеше, но како што почна да поминува… би поминала низ сè повторно ако треба, но мислам дека тоа е најголемата болка што сум ја доживеала во животот – објасни Милена и откри дека цената на оваа процедура ја чинела дури 4.000 евра.„Те сакам најмногу на светот засекогаш“Да ве потсетиме, обожавателите забележаа дека јутјуберот зрачи со позитивна енергија и дека е видливо среќен во новата врска, а неодамна разговараше во живо со избраничката.– Ништо, ништо… Ајде, те сакам – рече Милена. Потоа Бака ја праша колку го сака.– Најмногу на целиот свет, засекогаш – одговори таа. Тоа предизвика насмевка на лицето на јутјуберот, а потоа тој одговори: „Те сакам најмногу на светот и засекогаш.“ Иако еден бурен емотивен период е зад него, Бака Прасе сега повторно отворено ги покажува своите емоции, а неговата нова романса со Милена привлекува големо внимание на социјалните мрежи.

Пронајдете не на следниве мрежи: