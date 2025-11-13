Токио прогласен за најбогат град во светот

0 SHARES Сподели Твитни

Токио го зазеде првото место како најбогат град во светот во 2025 година, со бруто домашен производ од 2,55 трилиони долари, изграден врз децении технолошки иновации, пред групата доминирана од американски градови, според списанието CEOWORLD.

Најголемите градови во светот „ја формираат економската основа на глобалната економија – управувајќи со капитал, иновации и влијание на неспоредливо ниво“, се вели во истражувањето на списанието кое опфати 300 градови, објави „Телеграф“.

Урбаното богатство е одраз на „густината на иновации, институционалната сила и флуидноста на капиталот“, а не само мерка за големината на населението или физичката инфраструктура, се вели во годишниот извештај објавен минатата недела од CEOWORLD.

Економската моќ на Токио, главниот град на Јапонија, е изградена врз децении иновации во технологијата, автомобилското инженерство и прецизното производство, се вели во списанието.

„Градот останува репер за оперативна извонредност, технолошка софистицираност и дисциплинирано економско управување. Главниот град на Јапонија ги интегрира иновациите со инфраструктурата како малку други – неговите транспортни системи, финансиски мрежи и индустриски синџири на снабдување работат со неспоредлива прецизност“, рече таа.

Метрополитенската област на Њујорк, која се рангираше на второто место во истражувањето, е во центарот на глобалните финансии и динамичниот стартап екосистем, додека Лос Анџелес, кој е рангиран на третото место, има економија на забава надополнета со брзорастечки технолошки и вселенски сектор, соопшти CEOWORLD.

„Заедно, првите 10 градови сами по себе претставуваат речиси една третина од глобалниот БДП, што покажува како економската моќ е сè повеќе концентрирана во урбаните центри кои ги поттикнуваат иновациите, капиталните текови и глобалната конкурентност“, се вели, меѓу другото.

Американските градови доминираа меѓу првите 25, а Чикаго се најде на седмото место, по што следуваат Сан Франциско Беј Ареа (9), Вашингтон (12), Далас-Форт Ворт (13), Хјустон (14), Бостон (15), Сиетл (18), Филаделфија (19), Метро Атланта (20) и Силиконската долина (24).

Доминацијата на Азија на рангирањето за 2025 година одразува поширока промена во глобалната економска гравитација, се вели во списанието.

Сеул е петтиот најбогат град во светот, што ги истакнува достигнувањата на Јужна Кореја во технологијата, електрониката и дигиталните иновации.

