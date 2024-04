„ТОЛКУ НИСКО И НЕВКУСНО“ Палатата јавно ја исмева Меган Маркл, ова што го направија сега ги ШОКИРА сите

0 SHARES Сподели Твитни

Официјалниот Инстаграм профил на продавницата Бакингемската палата сподели видео во кое се промовира кралскиот џем од јагоди во средата , само неколку дена откако војвотката од Сасекс ја претстави својата линија на џем од јагоди .На видеото, кое е придружено со звуците на Моцарт, се гледа како женска рака која мачка џем на скара, торта, кроасан и тост. View this post on Instagram A post shared by Buckingham Palace Shop (@buckinghampalaceshop)„Нашиот џем од јагоди е направен од најдобрите бобинки и вкусно се служи на различни начини “, се вели во описот. Тие ги замолија следбениците да споделат како го јадат нивниот џем.Сепак, некои обожаватели забележаа дека ова доаѓа многу брзо откако Меган Маркл го објави првиот производ на нејзината компанија American Riviera Orchard – тегла џем од јагоди.„Дали јас сум единствениот што го гледа суптилното засенчување?“ се прашуваше еден обожавател.„Умирам од смеење кога ќе видам во кој временски период е објавено ова“, напиша друг.“Многу невкусен, низок удар, целосно е незрел и непотребен. Мислев дека Бакингемската палата треба да зрачи со стил и грациозност. Изгледа дека не треба”, додал еден обожавател.„Бакингемската палата над Монтесито секој ден“, забележа еден корисник на социјалните мрежи, мислејќи на калифорниската област каде Маркл и принцот Хари (39) сега живеат со своите деца, принцот Арчи и принцезата Лилибет.Да потсетиме дека Маркл (42) во март го најави својот нов бренд за животен стил American Riviera Orchard.Извор од индустријата изјави за Page Six дека Маркл работи на тоа „повеќе од една година и се работи што ѝ се блиску до срцето, работи за кои таа е страсна“.American Riviera Orchard ќе продава широк асортиман на домашни прибори, вклучително и задоволства како што се желеа, џемови и намази, како и прибор и книги за готвење. Покрај тоа, тие ќе имаат шминка, производи за коса, мириси и производи за нега на кожата. Претходно овој месец, American Riviera Orchard го дебитираше својот прв производ: тегли свеж џем.

Пронајдете не на следниве мрежи: