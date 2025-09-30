Толку од миротворецот Трамп – Хегсет до американските генерали и адмирали: Подгответе се за војна

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет одржа говор во Пентагон пред повеќе од 800 врвни воени команданти на Америка – генерали и адмирали. Уште од самиот почеток, тој јасно стави до знаење дека планира радикална промена на насоката.

„Ерата на Министерството за одбрана е завршена. Добредојдовте во Министерството за војна“, рече Хегсет. „Мисијата на Пентагон е да води војна – да се подготвува за војна и да се подготвува за победа, без двоумење и без компромис. Ако сакаме да избегнеме војна, мора да се подготвиме за војна, сега“, нагласи тој.

Хегсет посочи дека „нема време за игри“ и рече дека е потребно веднаш да се обнови американската воена индустриска база, бродоградбата и домашното производство на критични компоненти.

-Ако сакаме да спречиме и избегнеме војна, мора да се подготвиме сега. Времето е сега, а причината е итна, рече тој, додавајќи дека следниот месец ќе одржи посебен говор за брзите реформи во набавките и иновациите во војската.

Зборувајќи за воениот персонал, Хегсет ги обвини своите претходници дека ги промовираат командантите врз основа на квоти, раса или пол, а не врз основа на способности.

-Го изгубивме компасот и станавме „разбудено“ министерство. Но, тоа е готово. Нашите воини имаат право да бидат водени од најдобрите и најспособните команданти, рече тој.

Тој ги обвини „неодговорните и непромислени политичари“ за ситуацијата во армијата, кои, рече тој, беа фокусирани на погрешни работи.

Една од главните пораки беше враќањето на физичките и професионалните стандарди во армијата.

-Заморно е да се гледаат војници со војници во лоша форма. Подеднакво е неприфатливо да се видат дебели генерали и адмирали во Пентагон. Тоа е лоша слика, рече Хегсет.

Тој објави десет нови директиви кои вклучуваа „враќање на највисоките машки стандарди за борбени позиции, нови барања за физичка подготвеност и враќање на строгите правила за бричење“.

-Ерата на бради и смешни медицински изговори за небричење е завршена. Ако не можете да го положите физичкиот тест или не сакате да изгледате професионално, време е за нова работа или нова професија, рече тој.

Хегсет, исто така, најави реформа на внатрешниот надзор на Пентагон – Канцеларијата на генералниот инспектор, Канцеларијата за еднакви можности за вработување и програмата за еднакви можности на војската.

Тој особено се осврна на темата за таканаречените „токсични лидери“.

-Вистинското токсично лидерство промовира деструктивни идеологии кои се спротивни на Уставот и законите на природата. Дефиницијата за токсичност е превртена наопаку и ние го корегираме тоа, рече Хегсет.

Тој најави целосна ревизија на дефинициите за „токсично лидерство“, „злоупотреба“ и „малтретирање“ во војската, тврдејќи дека термините се „оружје што ги поткопува командантите и подофицерите“.

„Ако тоа ме прави токсичен, нека биде така“, додаде тој.

Хегсет, исто така, ја бранеше својата одлука да отстрани неколку високо рангирани офицери кратко време откако беше потврден за шеф на Пентагон.

-Речиси е невозможно да се промени културата со истите луѓе што ја создадоа или имаа корист од неа, рече тој.

Додаде дека овие офицери „само ги следеле политичките наредби“ и обвини „цела генерација генерали и адмирали“ дека папагалски ја повторуваат „апсурдната теза дека различноста е наша сила“.

Тој рече дека насоката е јасна: „Надвор од Кјарели, Мекензи и Мили“ – осврнувајќи се на поранешниот претседател на Здружениот штаб на вооружените сили Марк Мили, поранешниот командант на Централната команда Френк Мекензи и пензионираниот генерал Питер Кјарели.

Конечно, тој повика на прекин на практиката на анонимни критики кон командантите и војската на социјалните медиуми.

-Анонимното жалење преку интернет или на тастатурата не е достојно за воин. Тоа е кукавичлук маскиран како совест, рече тој.

„Анонимните страници на социјалните медиуми кои ги оцрнуваат командантите, ги деморализираат војниците и го поткопуваат единството на единиците не смеат да се толерираат“, заклучи Хегсет.