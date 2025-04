Томица Главчев е новиот претседател на КФСМ!

0 SHARES Сподели Твитни

Македонската кошарка доби нов претседател во името на македонскиот бизнисмен Томица Главчев кој едногласно беше изгласан од клубовите на Вонредното Изборно Собрание на КФСМ во СЦ „Борис Трајковски“.

На Вонредното изборно собрание беа присутни 38 клуба, а сите едногласно му изгласаа недоверба на првиот човек на КФСМ, Перо Антиќ. Потоа следеше избор на собраниско тело, кое подоцна го верификува Томица Главчев за нов претседател на КФСМ.

Главчев, долгогодишен македонски бизнисмен и инвеститор во македонската кошарка во клубови како Кожув и Блокотехна, беше единствен кандидат за нов претседател на КФСМ.

