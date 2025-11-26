Томпсон јавно му се закани на градоначалникот на Загреб: „Ќе преземам порадикални чекори“

0 SHARES Сподели Твитни

Томислав Томашевиќ, градоначалникот на Загреб, му забрани на Марко Перковиќ Томпсон да го користи усташкиот поздрав „за дом спремни“ на концертот што ќе се одржи во Арена Загреб на 27 декември.

Конфликтот меѓу Томпсон, градоначалникот на Загреб, не стивнува, па сега пејачот се огласи.

– Утрово, градоначалникот на Загреб ја потврди својата одлука да не ми дозволи да одржам концерт на 28 декември во Загрепската арена. Тој нагласи дека тоа е исклучиво негова одлука – рече Перовиќ и додаде:

– Неговата одлука без никакво разумно, правно засновано објаснување е во стилот на шериф од Дивиот Запад. Всушност, ова е напад врз правниот поредок на Република Хрватска од страна на градоначалникот на Загреб, бидејќи не ги почитува одлуките на хрватските судови .

– Уште еднаш го повикувам градоначалникот на Загреб да биде разумен, да ги смири тензиите и да го почитува правниот поредок на Република Хрватска.

– Во спротивно, ќе направиме многу порадикални потези што нема да му се допаднат – рече Томпсон.

– Градоначалникот на Загреб ми соопшти преку медиумите дека околу 27 декември нема да можам да ја изведам песната „Бојна Чавоглава“ во градот, а јас со ова му кажувам дека на 27 декември во Загреб, во Арената, гордо ќе ја отпеам песната „Бојна Чавоглава“, како што ја пееме од 1991 година до денес…

– И конечно, сакам да им споменам на сите оние кои не знаат дека во 1991 година бев член на Националната гарда, а воедно и член на ХОС, чиј знак го имаше поздравот „Спремен за дома“. Под тој знак ја компонирав песната „Бојна Чавоглава“, под тој знак се борев, под тој знак бев подготвен да умрам за Хрватска, и сум сè уште денес. И уште нешто. Јавно имав причина да дискутирам за нивното нелегално дивјаштво и секташко однесување, и не се согласувам дека сега некоја секта одредува што можам, а што не можам да правам“, е дел од скандалозното јавно обраќање на хрватскиот екстремист Марко Перковиќ Томпсон, кој ги величи усташите на своите концерти.

