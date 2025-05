Том Круз испи неколку пијалоци повеќе на роденденската забава на Бекам: Фатен како се обидува да се искраде со актерката

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот актер Том Круз се обидел да се искраде од забавата по повод 50-тиот роденден на Дејвид Бекам во Лондон со актерката Ана де Армас. Долго време кружат гласини дека двајцата се во врска.Папараците ги „уловиле“ во автомобил додека излегувале од ресторанот. Актерот очигледно бил под дејство на алкохол, а Ана се наведнала и го покрила лицето со рацете.На роденденската забава на Бекам присуствуваа многу други познати личности, меѓу кои и Ева Лонгорија и Гордон Ремзи.

Tom Cruise tries to sneak out of David Beckham’s 50th birthday party with rumored girlfriend Ana de Armas https://t.co/wi4nmneUXC pic.twitter.com/qvYAZxgTEs— Page Six (@PageSix) May 4, 2025

Круз и де Армас предизвикаа гласини за врска во февруари оваа година, откако беа фотографирани пред ресторан во Лондон. Оттогаш се неразделни. Тие уживаа на одмор во Мадрид минатиот месец, а неодамна го прославија нејзиниот 37-ми роденден.

Tom cruise I had a great time yesterday. pic.twitter.com/3NSL3GCrpe— Tom Cruise (@Tomcruice61) May 5, 2025

Актерот беше во брак три пати: со Мими Роџерс, Никол Кидман и Кејти Холмс.Медиумите претходно го поврзуваа Де Армас со кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел. Во ноември минатата година, тие беа снимени како се бакнуваат во Мадрид.



