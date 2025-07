Том Круз и Ана, која е 26 години помлада, ја потврдија својата врска: Случаен детаљ ги издаде

0 SHARES Сподели Твитни

Том Круз и Ана де Армас беа фатени држејќи се за раце, потврдувајќи ги гласините за љубовна врска што ги следат од почетокот на годината.Долго време се шпекулираше за љубовта меѓу Том Круз и Ана де Армас , а сега конечно имаме потврда за врската – папараците ги фатија како шетаат додека, на изненадување на многумина, се држеа за раце ! Двојката беше снимена минатиот викенд во Вермонт, кога облечени лежерно шетаа по улицата и без многу помпа потврдија дека сè уште се во врска , а не само колеги од снимањето.Том Круз веќе долго време се смири на љубовното поле, а од февруари се шпекулираше дека е во врска со својата помлада колешка Ана де Армас . Иако првично се пишуваше дека се неразделни поради нивната вклученост во заеднички проекти, се покажа дека е она што се сомневаше. Тие неодамна беа видени заедно на роденденската забава на Дејвид Бекам, а потоа и на концертот на Оејзис во Лондон, па работите станаа појасни… а сега сè е кристално јасно . Да, и тоа се случи, Том Круз е заљубен…Познатиот, сега веќе нов љубовен пар во Холивуд , наскоро ќе го започне својот прв заеднички филмски проект. Филмот „Deeper“ е во прашање, а Ана се подготвувала за улогата во текот на целото лето, според странските медиуми. Извор за „Пипл“ изјавил дека Ана ја гледа соработката со Том Круз како можност за цел живот и исполнување на сон, и дека тој е нејзин вистински ментор. Tom Cruise and Ana de Armas appear to FINALLY be confirming their rumored romance 💕DETAILS: https://t.co/bVrYMGyTMp pic.twitter.com/VFCd50z01E— TMZ (@TMZ) July 29, 2025



Пронајдете не на следниве мрежи: