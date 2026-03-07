Тони свежа храна пристигнуваат во ОАЕ со чартер летови за да не недостасува ништо на пазарите за време на војната на Блискиот Исток.

0 SHARES Сподели Твитни

Свежи намирници се доставуваат во Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) со чартер летови организирани од водечкиот трговец на мало Лулу Груп, а компанијата ги засилува логистичките операции за да обезбеди полни полици на супермаркетите низ целата земја.

Една од последните пратки пристигна утрово преку „Етихад ервејс“, која транспортираше околу 12.000 пакети свежи производи од Индија до Абу Даби.

Пратката тежеше околу 80.000 килограми и е дел од пошироките напори на трговецот на мало да ги зајакне своите линии за снабдување во ОАЕ.

Во изјава за „Галф њуз“, „Лулу груп“ соопшти дека веќе се организираат дополнителни товарни пратки за наредните денови за да се одржат нивоата на залихи во сите нејзини продавници во земјата.

Наменскиот товарен транспорт овозможува големи количини на лесно расиплива храна брзо да стигнат до ОАЕ, осигурувајќи дека овошјето, зеленчукот и другите свежи производи остануваат достапни за клиентите.

Пратката од Индија содржеше илјадници пакети свежи производи што ќе бидат дистрибуирани во супермаркетите Лулу. Индија останува еден од клучните пазари за снабдување на ОАЕ со храна за трговците.

Претходно, Лулу организираше и товарен превоз од околу 80 тони месо од Њу Делхи. Во моментов се организираат дополнителни пратки од индиските градови, вклучувајќи ги Мумбаи и Бенгалуру.

Компанијата, исто така, соработува со добавувачи на други меѓународни пазари, вклучувајќи го и Мелбурн, за да го поддржи својот синџир на снабдување со свежа храна.

„Наш приоритет е да обезбедиме семејствата низ ОАЕ да продолжат да имаат пристап до свежа храна и основни производи без никакви грижи“, рече Јусуфали МА, претседател на Лулу Груп.

Тој рече дека глобалната мрежа за снабдување и логистика на компанијата ѝ овозможува да обезбеди залихи од повеќе пазари, што помага да се одржи постојана достапност на прехранбени производи во продавниците.

Лулу управува со широк систем за набавки што набавува производи од неколку земји, овозможувајќи пратките брзо да се насочат кон ОАЕ кога е потребно.

