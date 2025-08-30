Торнадо ја погоди северна Италија, паѓаше и град со големина на топка за голф

Силни бури погодија големи делови од Италија, особено на север каде што е предизвикана голема штета, соопштија службениците за вонредни ситуации во саботата.

Во Ломбардија, торнадо искорна неколку дрвја и искина покриви од куќи на околу 40 километри североисточно од Милано, според противпожарната служба.

Град со парчиња мраз со дијаметар до осум сантиметри го погоди и Пиемонт, оштетувајќи бројни автомобили, уништувајќи покриви и полиња.

Во Варц, на границата со Швајцарија, улиците се претворија во калливи потоци. Делови од селото беа поплавени, а две куќи мораа да бидат евакуирани.

Противпожарната служба примила повеќе од 200 повици во рок од 12 часа, вклучително и во Леко во близина на езерото Комо и Падова.

Ден претходно, службите за итни случаи одговориле на околу 1.300 итни повици низ целата земја поради бурата.

Се очекува времето да остане променливо во текот на викендот.

Агенцијата за цивилна заштита издаде жолто предупредување за сабота во неколку региони, вклучувајќи ги Ломбардија, Венето, Тоскана, Умбрија, Емилија-Ромања, Кампанија, Пуља и Калабрија. Издадени се предупредувања за понатамошни грмотевици, обилни дождови, поплави и можни лизгања на земјиштето.