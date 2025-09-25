Торта Роберт Редфорд: Најпознатиот американски десерт кој доби статус на легенда

0 SHARES Сподели Твитни

Малкумина се актерите кои оставиле толку силен впечаток на филмската сцена како Роберт Редфорд – човек чиј шарм, талент и харизма обележаа цели децении на Холивуд. Неговата неодамнешна смрт на 90-годишна возраст го потсети светот на безвременската кариера што ја остави зад себе, а љубителите на добриот вкус го паметат на еден посебен начин – преку бомбона што го носи неговото име.Торта посветена на Роберт Редфорд не е само обичен десерт, туку вистински кулинарски почит кон неговиот шарм. Позната под различни имиња – „Подобра од секс торта“, „Секс во тава“, „Подобра од Роберт Редфорд торта“ или „Следното најдобро нешто за Роберт Редфорд“ – оваа кремаста торта ги освои срцата низ цела Америка и одамна го стекна статусот на легенда, исто како и актерот на кого му е посветена.Без оглед на името, тоа е ретро десерт кој е лесен за подготовка и обожаван на забави и собири. Основата е ронлива кора направена од путер, брашно и ореви, врз која се ставаат слоеви крем, шлаг и шеќер во прав, потоа чоколаден и ванилен пудинг, а сè завршува со нов слој шлаг.За тестото ќе ви треба следново:– 150 г обично брашно– 150 г путер– 120 г сечкани оревиЗа филот:– 500 г крем сирење– 200 г шеќер во прав– 500 мл шлагчоколаден пудинг– пудинг од ванила– 50 г путер– 700 мл млеко2 лажици рендано темно чоколадоПодготовка:Измешајте го брашното, растопениот путер и сечканите ореви. Истурете ја смесата во дното на помал калап. Печете на 180 степени околу 25 минути, додека не добие златно-кафеава боја. Оставете целосно да се олади.Изматете го крем сирењето, шеќерот и половина од шлаг додека не добиете мазна смеса. Намачкајте ја смесата врз изладената основа.Измешајте ги пудинзите од ванила и чоколадо, па сварете ги во 700 мл млеко. Додадете 50 г путер во топлиот пудинг. Оставете да се олади и прелијте со сирењето.Изматете го преостанатиот шлаг и рамномерно распоредете го врз пудингот. Одозгора наросете рендано чоколадо.Ставете во фрижидер шест до осум часа пред сервирање.Наводно, женските обожаватели го подготвувале тоа со коментарот дека тоа е најдоброто нешто што доаѓа по Роберт Редфорд, па затоа меѓу луѓето било познато дека го носат Роберт Редфорд на забавата.Иако не е познато дали самиот Редфорд го пробал колачот за време на својот живот, десертот е популарен денес поради својата кремаста, лесна и богата текстура – вистински класик од семејните готвачи.

