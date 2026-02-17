Тортиља со пилешко и зеленчук: Подготовката трае не повеќе од 15 минути, а се топи во уста

Тортиљите се многу популарни во Македонија во последниве години, а можат да се јадат во секое време од денот бидејќи не паѓаат силно, а во исто време се многу заситувачки. Готовите тортиљи може да се најдат во секој маркет, а на вас е да го изберете филот. Тортиљите со пилешко се една од попопуларните варијации на јадењето. Еве како да ги подготвите за само неколку минути.
Состојки:
8 тортиљи
250 г пилешко филе исечено на стапчиња
1 мала краставица исечена на тенки стапчиња
1 црвена пиперка исечена на тенки стапчиња
1 црвен кромид исечен на ребра
200 г сирење
Сол
пиперка
1 лажица масло
За сервирање: сезонски салати, крем сирење, мајонез, кечап, сенф…
Подготовка:
Посолете го пилешкото и пржете го во тава на врело масло додека убаво не порумени. Изрендајте го сирењето. Наредете го пилешкото, кромидот, пиперката, краставицата и сирењето во тортиљи и малку сос по желба и по вкус. Замотајте ја тортиљата и изедете ја со сласт…
УЖИВАЈТЕ!
