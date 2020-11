Тортиљи со пилешко и моркови

View this post on Instagram

Тортиљи со пилешко со моркови💫 Нов рецепт, интересен и вкусен предлог за ручек. Мене едно од омилените рецепти за полнети ториљи. Го обожавам пилешкото месо, а вака во комбинација со морков ми е преубаво. Ставете го месото исечено на коцки со ренданиот морков, малку масло и сол во сад со вода на оган. Водa колку дa се прелие месото. Варете го се дури не испари целата вода, па пропржете го на малку масло на средна температура. На тортиљите ставете салата по избор, пилешкото со морков, а можете и сос по желба. Завиткајте ги тортиљите и послужете ги. • #instafood #foodlovers #foodporn #foodblogger #cooking #goodfoodgoodmood #tasty #delicious #food #madewithlove #homemade #homecook #macedonia #фотонаденот #инстамакедонија #готвисољубов #споделирецепт #macedonianfoodbloggers #мкфудблогери